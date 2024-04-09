Движение поездов по направлению Москва-Минск восстановлено 9.04.2024, 23:34

Оно было приостановление из-за обрушения моста в Вязьме.

Движение поездов в Смоленской области в направлении Беларуси восстановлено после обрушения автомобильного моста над железнодорожными путями в Вязьме. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале.

«Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск. Еще на двух путях восстановительные работы практически завершены. В самое ближайшее время железнодорожное сообщение будет полностью возобновлено», — написал он.

Напомним, 8 апреля в городе Вязьма Смоленской области обрушился автомобильный мост над железной дорогой Москва — Смоленск — Орша — Минск — Брест. В момент ЧП на мосту находились два автомобиля: легковой и грузовой, они упали на дорогу. По последним данным, погибла женщина, находившаяся в легковушке. Еще несколько человек пострадали, в том числе одна несовершеннолетняя.

Из-за ЧП в районе станции Вязьма было приостановлено железнодорожное движение. Более десятка пассажирских поездов дальнего следования из России в Беларусь и из Беларуси в Россию шли в обход Вязьмы.