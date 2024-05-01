В Беларуси внезапно «рванули» летние грибы 1.05.2024, 12:53

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Любители «тихой охоты» удивлены.

Грибы вероломно подмяли под себя конец апреля. Их, конечно, ждали, но не такую толпу. Входящая в моду саркосцифа, а также сморчки и строчки — это уже рутина, их тьма. Но поднимают голову и вполне летние грибы, которым в апреле делать нечего! Они сами себя не соберут. Нужно больше грибников, вставайте, пишет Onlíner.

Местами на лес жутко смотреть. Обитатель грибного форума Onlíner по имени jleg_s затоптан сморчковой шапочкой. Успел передать координаты: Раков, Воложинский район.

Похожая ситуация в Логойском районе, там в одиночку рубится наш читатель mamanov. (Сколько грибов вы насчитали?)

В чате «Грибы Беларуси» тоже паника. Тут ядрам пролетать мешала гора сморчков и строчков. Фото от человека по имени Трутовик Скошенный из Смолевичского района.

Съедобные сморчки и сморчковая шапочка не только заполонили леса. Они, назойливые как комары, лезут на поверхность в скверах, огородах, фруктовых садах, бросаются под колеса.

Грибник Bozzzan4ik показывает, что настриг за полчаса под Витебском.

Виталий отчитывается за Пуховичский район.

Дзед Барадзед окопался в районе Жодино. Складывает там икебаны.

Жуть какая-то творится в Могилеве. Наш читатель Николай прислал видео, пытается протиснуться между сморчками. Хоть бы они не начали отнимать копейки...

Подобные сообщения поступают из всех областей.

В этом месте напомним, что из весенних грибов можно есть, а что не стоит. Все белорусские сморчки, сморчковая шапочка, а также саркосцифа алая съедобны (после термической обработки).

Со строчками сложнее. Они у нас бывают двух видов. Строчок обыкновенный — считается ядовитым. Вот он на фото неуязвимого участника чата по имени Волчара (он как раз утверждает, что собирается их есть, и ничего вы ему не сделаете).

Строчок гигантский, наоборот, съедобен (после варки). Он светлее, более плотный и увесистый, чем строчок обыкновенный, менее «кудрявый». Вот он на фото грибника по имени Виталий.

Но необычнее всего то, что появились сообщения о летних грибах, которым полагается появляться в лучшем случае в июне. Кто-то выкладывает прошлогодние остатки, кто-то откровенные фейки в попытках впечатлить народ. Но читатели находят и вполне реальные подберезовики с маслятами. Есть даже маленький боровичок! Пусть он пока не в фокусе, но дайте срок. Первенца сфотографировал участник грибного чата по имени Вадим. Видите, как пульс подскочил от волнения?

Снежана из-под Кличева добыла первых маслят 27 апреля. (Для достоверности грибы лежат на газете за 25 апреля 2024 года).

А потом в лес под Мозырем ворвался Владимир. И полюбуйтесь.

Почему это произошло? Ранние всходы и раньше удивляли грибников, но не настолько же... По всей видимости, грибы среагировали на недавние температурные финты из жары в зиму и обратно. А также на обилие влаги. Микологи говорят: скорее всего, нынешний выхлоп не означает, что в нормальное время грибов не будет. Или что они будут. В общем, вообще ничего не означает. Просто режьте или выкручивайте. И делитесь с нами успехами.