Z-канал рассказал об огромных потерях армии РФ при наступлении 1.05.2024, 13:13

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Оккупантов бросают на убой.

Наступление российской армии оборачивается тяжелыми потерями и повторением опыта Второй мировой войны в ее худшем проявлении, поскольку командование ВС РФ не ценит жизни солдат и готово массово бросать их на убой. Об этом пишет российский военный инструктор Святослав Голиков в своем Telegram-канале, рассказывая об изнанке ситуации в российской армии, заметил «Диалог».

По его словам, в подразделениях ВС РФ абсолютизирована концепция штрафных батальонов, в основе которой лежит идея захвата вражеских позиций любой ценой.

При этом российское командование не учится на своих ошибках и даже не пытается этого делать. По словам российских военных, рядовой состав командующих интересует только награды и премии.

«Они довели до абсурда принцип «любой ценой». Более того, за этой «любой ценой» зачастую стоит не столько результат, сколько сам процесс, но им всё равно. Главное для них - показательные жертвы и герои. На судьбы людей им плевать», - отмечено в сообщении.