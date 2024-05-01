Белорусские сценаристы показали, что думают о протестах 2020 года 1.05.2024, 13:03

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Никто не хочет работать на пропаганду.

Лукашенковское министерство культуры не получило ни одного синопсиса фильма на тему протестов 2020 года. Об этом рассказала замначальника отдела по кинематографии Кристина Мельникова, заметил «Священный Белавуд».

В январе Минкульт и «Беларусьфильм» объявили конкурс сценариев для фильмов с господдержкой. Их планируют снять в 2025 году. С тех пор ведомство получило 280 заявок и синопсисов из разных стран мира, в том числе из Японии. Однако абсолютное большинство этих сценариев, как заметила Мельникова, в жанрах фэнтези или комедии.

При этом о событиях 2020 года и «героизме силовиков» — так называлась категория в конкурсных документах — снимать кино никто не хочет. Не получил Минкульт ни одного сценария фильма и об учителях.