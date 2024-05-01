закрыть
1 мая 2024, среда, 13:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские сценаристы показали, что думают о протестах 2020 года

  • 1.05.2024, 13:03
  • 1,062
Белорусские сценаристы показали, что думают о протестах 2020 года

Никто не хочет работать на пропаганду.

Лукашенковское министерство культуры не получило ни одного синопсиса фильма на тему протестов 2020 года. Об этом рассказала замначальника отдела по кинематографии Кристина Мельникова, заметил «Священный Белавуд».

В январе Минкульт и «Беларусьфильм» объявили конкурс сценариев для фильмов с господдержкой. Их планируют снять в 2025 году. С тех пор ведомство получило 280 заявок и синопсисов из разных стран мира, в том числе из Японии. Однако абсолютное большинство этих сценариев, как заметила Мельникова, в жанрах фэнтези или комедии.

При этом о событиях 2020 года и «героизме силовиков» — так называлась категория в конкурсных документах — снимать кино никто не хочет. Не получил Минкульт ни одного сценария фильма и об учителях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза