Как инфляция «съедает» белорусские субботники
- 1.05.2024, 13:21
Интересные цифры.
Национальный статистический комитет поделился информацией о результатах проведения республиканского субботника, пишет Telegram-канал «Вашы грошы».
Мероприятие состоялось 20 апреля 2024 года, в нем приняли участие, согласно официальным данным, 2 350 тысяч человек. В результате проведения субботника денежных средств для перечисления собрали 15 842,6 тысяч рублей.
Мало какие показатели в экономике отличаются таким уверенным и постоянным ростом, как показатели субботника. Здесь мы имеем в виду показатель собираемости средств.
В текущем году это почти 16 млн рублей, тогда как годом ранее было 14 млн. И если учесть, что число «добровольцев», принявших участие в мероприятии, осталось на том же уровне, то выходит, что в текущем году средний чек на субботник потяжелел на 15%.
Так что инфляции в Беларуси подвержен даже бесплатный труд. И это тот случай, который косвенно выдает, что рост цен в стране существенно выше тех цифр, которые публикует Белстат.