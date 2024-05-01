Как инфляция «съедает» белорусские субботники 1.05.2024, 13:21

Интересные цифры.

Национальный статистический комитет поделился информацией о результатах проведения республиканского субботника, пишет Telegram-канал «Вашы грошы».

Мероприятие состоялось 20 апреля 2024 года, в нем приняли участие, согласно официальным данным, 2 350 тысяч человек. В результате проведения субботника денежных средств для перечисления собрали 15 842,6 тысяч рублей.

Мало какие показатели в экономике отличаются таким уверенным и постоянным ростом, как показатели субботника. Здесь мы имеем в виду показатель собираемости средств.

В текущем году это почти 16 млн рублей, тогда как годом ранее было 14 млн. И если учесть, что число «добровольцев», принявших участие в мероприятии, осталось на том же уровне, то выходит, что в текущем году средний чек на субботник потяжелел на 15%.

Так что инфляции в Беларуси подвержен даже бесплатный труд. И это тот случай, который косвенно выдает, что рост цен в стране существенно выше тех цифр, которые публикует Белстат.