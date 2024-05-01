«Перед Кремлем будет стоять сложный выбор» 1 1.05.2024, 13:58

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Эффект от ударов по российским НПЗ уже ощущается.

Издание Politico пишет, что волна ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России привела к тому, что у Кремля закончился запас бензина. Сегодня ночью атаки продолжились. Под ударом — Рязанский НПЗ, который является крупнейшим в центральной России.

Как будут дальше развиваться события в «бензиновой войне»? Об этом сайту Charter97.org рассказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник:

— Действительно, это одна из болевых точек России, если мы говорим о способности РФ финансировать войну. Думаю, не надо всем объяснять, насколько важно своевременное поступление топлива для заправки танков или автомобилей, особенно в сезон, когда идет посевная. Перед Кремлем будет стоять сложный выбор, куда это топливо направлять в случае дефицита.

Кроме того, дефицит топлива влияет на ценовую политику. Даже при той квазирыночной экономике, которая есть в России, все равно можно только какой-то определенный короткий период сдерживать рост цен. А последствия также всем понятны — это тихое недовольство, даже если оно на самом низком уровне. В итоге оно может, скажем так, накопиться и слиться с другими причинами, а потом, соответственно, угрожать если не режиму, то как минимум уровню пассивной поддержки.

Что касается публикации в Politico, думаю, что пока их выводы преувеличены. Да, можно говорить о нанесении ущерба, я видел данные порядка 13% падения производства нефтепродуктов. Есть объективное подтверждение тому, что это действительно имеет эффект — ограничение на экспорт нефтепродуктов, которое наступило, если я не ошибаюсь, с 1 марта. Были также сообщения, что российское правительство вело переговоры с Казахстаном и Беларусью о резервировании объемов нефтепродуктов для экспорта. Особенно бензина. Эффект есть, но на данный момент он не настолько значимый, чтобы это повлияло на способность России вести боевые действия.

— Как может дальше развиваться эта «бензиновая война»? Давайте смоделируем возможные сценарии.

— Если Украина сможет нанести ущерб, скажем, не 13%, а 30% мощностей, вывести из строя эти предприятия нефтепереработки, то эффект будет заметен. Я повторюсь еще раз, Politico поторопилось, наверное, с выводами относительно исчерпания запасов. Если проводить постоянно такие эффективные атаки, то эти запасы в определенный момент действительно исчерпаются.

Я уверен, что у России есть колоссальные стратегические запасы, каждая воинская часть имеет запас нефтепродуктов. Для авиационных баз он составляет запас топлива на 20 летных смен. Это нормативы. Есть он, нет его, тяжело сказать, но если исходить из советских требований, то как минимум 20 дней есть на то, чтобы правительство могло найти какие-то альтернативные источники поставок.

В какой-то краткосрочной или среднесрочной перспективе это будет иметь эффект и последствия для событий на театре боевых действий. Соответственно, будет принуждать российское правительство к принятию определенных политических решений.