Аналитик перевел на «нормальный язык» заявление Лукашенко 2 1.05.2024, 14:12

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Ничего хорошего режиму оно не сулит.

В выступлении Лукашенко на ВНС отчетливо прослеживался сквозной, проходящий через всю его речь концепт времени, отмечает аналитик Сергей Чалый в своей программе «Ночь с Чалым»:

— С одной стороны, понятно, время — главный враг старика, которому он всегда проигрывает.

Но девиз этого собрания был «Время выбрало нас». Такой растяжкой был украшен зал, это было написано на конструкциях на Октябрьской площади, так же назывался и концерт.

Чалый считает, что в понятии Лукашенко данная фраза имеет совершенно другое значение, отличающееся от кажущегося первоначальным.

— С моей точки зрения, это классический пример того случая, когда автор сказал больше, чем хотел.

Почему «время выбрало нас»? Потому что на самом деле никто из собравшихся на ВНС никем не был избран. Вот и приходится придумывать такие конструкции.

Далее, впервые Лукашенко использовал эту фразу 15 марта на совещании, посвященном юбилею конституции. Вот такой была его цитата: «Бог нам помог в 2020 году. Он нас просто защитил. Сегодня еще опасней ситуация. Идем по тонкому льду, лишний неверный шаг — провалимся. Никто нас не спасет. А сами защитить и спасти себя мы не сможем. Поэтому время выбрало нас».

На первый взгляд кажется, что одно из другого никак не вытекает, если только не предположить, что вот это «время выбрало нас» как раз и означает, что ты помимо своей воли оказываешься в обстоятельствах непреодолимой силы, где твоя собственная судьба от твоих собственных действий уже никак не зависит. Остается уповать только на бога.

Если догадка верна, то раскрывается смысл использования этой же фразы Лукашенко во время ВНС, когда он сказал: «Нам удалось предвосхитить все тектонические сдвиги во всех сферах…Сейчас наступает время сильных… Но время выбрало нас».

И вот это «но» снова все выдает. То есть даже предвосхитив все тектонические сдвиги, Лукашенко тем не менее выбирает альянс с изгоями, а не с сильными, чье время сейчас пришло. Поэтому —время выбрало нас.

В переводе на нормальный русский язык это означает: господа, мы в ж...пе, — иронизирует Чалый.