Лукашенковские военные приехали на учения в Иран 1.05.2024, 15:01

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Делегацию возглавил генерал-майор Бас.

Лукашенковские военные принимают участие в командно-штабном учении «Пояс безопасности 2024», которое проходит в Иране.

Как сообщили в Департаменте международного военного сотрудничества Минобороны, делегацию в Тегеране возглавил начальник главного управления боевой подготовки ВС генерал-майор Александр Бас. Темой учения является «борьба с терроризмом».

Пресс-служба Минобороны опубликовала фотографии делегации.