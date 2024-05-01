Британская разведка: ФСБ допросила еще одного зама Шойгу 4 1.05.2024, 15:46

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Еще более высокопоставленного.

Британская разведка заявила, что российская ФСБ допросила первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова по делу о коррупции в министерстве.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в среду, 1 мая.

Разведчики отметили, что в расследование дела заместителя министра обороны России Тимура Иванова, вероятно, был вовлечен более высокопоставленный первый заместитель министра Сергея Шойгу Руслан Цаликов.

В Минобороны Великобритании отметили, что Цаликова называют «покровителем» Иванова. Он фактически является третьим лицом в Министерстве обороны РФ после министра Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

Цаликов, как и Иванов, имеет давние связи с Шойгу. Он работал под его руководством в Министерстве по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а затем последовал за ним сначала в губернаторство Московской области, а в 2012 году — в Минобороны России.

В разведке предполагают, что расследование в отношении Иванова может затронуть и министра финансов России Антона Силуанова, ведь некоторые источники говорят, что строительные агентства министерства построили дом для Силуанова.

Разведка Британии добавила, что коррупция уже давно является проблемой Минобороны РФ. В 2019 году главный военный прокурор Валерий Петров заявил, что коррупция является «практически корнем большинства проблем в правовом государстве».

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