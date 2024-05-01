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В минском доме затопило сразу десять квартир

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  • 1.05.2024, 17:22
  • 2,664
В минском доме затопило сразу десять квартир

Прорвало стояк.

В доме номер 74 по улице Ольшевского в Минске прорвало трубу. В результате были затоплены около десятка квартир на нижних этажах, пишет onliner.

Очевидцы рассказывают, что аварийная служба долго не могла попасть в подвал, чтобы перекрыть воду:

«Вызвали МЧС и милицию. Вход в подвал пришлось вскрывать болгаркой. Происходило это все достаточно долго, и пока спасатели разбирались с замком на двери подвала, люди из пострадавших квартир вычерпывали воду ковшами и кастрюлями, выливая в ванны».

Сотрудники службы 115 рассказали, что лопнула труба ЖЭСа. По их словам, хозяева квартиры, откуда начался потоп, не виноваты. В этой квартире проживает пожилая пара — мужчина и женщина 70 лет.

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