В минском доме затопило сразу десять квартир

В минском доме затопило сразу десять квартир7
- 1.05.2024, 17:22
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Прорвало стояк.
В доме номер 74 по улице Ольшевского в Минске прорвало трубу. В результате были затоплены около десятка квартир на нижних этажах, пишет onliner.
Очевидцы рассказывают, что аварийная служба долго не могла попасть в подвал, чтобы перекрыть воду:
«Вызвали МЧС и милицию. Вход в подвал пришлось вскрывать болгаркой. Происходило это все достаточно долго, и пока спасатели разбирались с замком на двери подвала, люди из пострадавших квартир вычерпывали воду ковшами и кастрюлями, выливая в ванны».
Сотрудники службы 115 рассказали, что лопнула труба ЖЭСа. По их словам, хозяева квартиры, откуда начался потоп, не виноваты. В этой квартире проживает пожилая пара — мужчина и женщина 70 лет.