В минском доме затопило сразу десять квартир 7 1.05.2024, 17:22

2,664

Прорвало стояк.

В доме номер 74 по улице Ольшевского в Минске прорвало трубу. В результате были затоплены около десятка квартир на нижних этажах, пишет onliner.

Очевидцы рассказывают, что аварийная служба долго не могла попасть в подвал, чтобы перекрыть воду:

«Вызвали МЧС и милицию. Вход в подвал пришлось вскрывать болгаркой. Происходило это все достаточно долго, и пока спасатели разбирались с замком на двери подвала, люди из пострадавших квартир вычерпывали воду ковшами и кастрюлями, выливая в ванны».

Сотрудники службы 115 рассказали, что лопнула труба ЖЭСа. По их словам, хозяева квартиры, откуда начался потоп, не виноваты. В этой квартире проживает пожилая пара — мужчина и женщина 70 лет.