МВФ: Россия упадет ниже Туркменистана по уровню жизни через три года 2 1.05.2024, 18:02

2,090

Сейчас РФ занимает 68-е место в мире по ВВП на душу населения.

Россия в ближайшие годы продолжит терять позиции в рейтинге стран мира по уровню жизни, полагает Международный валютный фонд.

По оценкам МВФ, сейчас РФ занимает 68-е место в мире по ВВП на душу населения, который считается показателем уровня экономической активности и качества жизни граждан.

В прошлом году российская экономика сгенерировала $13648 подушевого ВВП — в 6 раз меньше, чем США ($81632), вчетверо меньше, чем Германия, и почти в 10 раз меньше, чем мировой лидер — Люксембург ($129810).

За последние 10 лет ВВП на душу населения в РФ, по данным МВФ, сократился на 16%. В результате в мировом рейтинге Россия оказалась на одном уровне с Мексикой ($13642) и ниже, чем Панама ($18725), Аргентина ($14024), Болгария ($15854) и Венгрия ($22146).

В ближайшие три года, по прогнозу МВФ, российский подушевой ВВП вырастет на 11%, до $15146. В результате Россия откатится в восьмой десяток стран и пропустит вперед Казахстан и Туркменистан: у первого к 2027 году ВВП на душу достигнет $15964, а у второго — $15517. В дальнейшем это отставание будет только увеличиваться: к 2029 году российский подушевой ВВП составит $15683 — на 15% меньше, чем в Казахстане ($18396) и Туркменистане ($18202), согласно оценкам МВФ.

Также, по расчетам фонда, выше России окажутся Турция ($14010), остров Маврикий ($18124), Малайзия ($17075), Сербия ($17823) и Доминиканская Республика ($15925).

В целом рост российского ВВП в этом году МВФ ожидает на уровне 3,2% — так же, как и Минэкономразвития, которое на прошлой неделе представило прогноз на ближайшую трехлетку. Правительство России ставит задачу к концу пятого срока Владимиру Путина увеличить ВВП на 20% — величину, которой экономика не видела больше двух десятилетий.

Но в амбициозные прогнозы российских властей эксперты МВФ не верят. По их оценке, рост российской экономики замедлится до 1,8% в 2025 году и лишь 1,2% — в 2029-м.

В результате Россия продолжит расти медленнее, чем мир в среднем, и терять долю в глобальном ВВП. Сейчас она составляет 2,9%, а к 2029 году сократится до 2,7% — минимума за всю современную историю страны, прогнозирует МВФ.