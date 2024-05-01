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До +26°С по югу Беларуси ожидается 2 мая

  • 1.05.2024, 18:11
До +26°С по югу Беларуси ожидается 2 мая

Без осадков.

Небольшая облачность, преимущественно без осадков и до 26 градусов тепла по югу республики прогнозируется на 2 мая. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ветер ночью будет неустойчивым и слабым, днем — северо-восточным, восточным слабым до умеренного.

Температура воздуха ночью — от 4 до 10 градусов тепла, местами до плюс 12. Днем по северу республики ожидается до 17 тепла, по югу — до 26 градусов.

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