В Южной Корее разработали простой способ очистки воды от радиоактивного загрязнения 2 1.05.2024, 19:31

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Прикладная химия.

Корейский институт гражданского строительства и строительных технологий (KICT) завершил разработку процесса адсорбции на основе наноматериалов для эффективного удаления урана из сточных вод.

Этот метод может не только помочь в очистке сточных вод, но и предотвратить вторичное загрязнение окружающей среды.

Радиоактивные сточные воды, возникающие в процессе производства атомной энергии, требуют дальнейшей очистки для снижения воздействия на окружающую среду. Существующие методы очистки, такие как химическое осаждение, выпаривание и электрохимические методы, имеют свои ограничения. Процессы адсорбции становятся все более привлекательными благодаря их экономической эффективности и экологической безопасности.

Группа ученых из KICT под руководством доктора Ро Ходжунга провела комплексное исследование эффективности адсорбции наноматериалов h-BN для этой цели. Они также исследовали возможность повторного использования этого материала для уменьшения отходов.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Hazardous Materials, показали, что наноматериал h-BN эффективно адсорбирует уран из сточных вод. Кроме того, исследование показало, что факторы окружающей среды, такие как температура, катионы и органические вещества, не оказывают особого влияния на эффективность процесса.

Применение наноматериалов для очистки сточных вод урана имеет большой потенциал, так как это экологически чистый метод без использования токсичных химических реагентов. Это также может снизить вторичное загрязнение окружающей среды, которое часто происходит при использовании традиционных методов очистки.

Доктор Ро отметил: «Этот метод представляет собой новый подход к утилизации ядерных отходов, который позволяет повторно использовать наноматериалы без необходимости в химических реагентах».

Исследование также подтвердило высокую возможность повторного использования наноматериала h-BN, что делает его привлекательным вариантом для промышленного использования.

Это исследование открывает новые перспективы в области очистки радиоактивных сточных вод и может способствовать созданию более экологически чистых методов обработки ядерных отходов.