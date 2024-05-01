Суперкомпьютер назвал победителя чемпионата Европы-2024 по футболу 3 1.05.2024, 20:08

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Эта сборная «выиграет» титул впервые в истории.

Суперкомпьютер OPTA ANALYST предсказал исход футбольного EURO, который пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.

По мнению умной машины, чемпионский титул завоюет сборная Шотландии. В финале, если верить аналитическим изысканиям, эта команда обыграет одного из фаворитов турнира — французов.

Отметим, что ранее шотландцы ни разу не становились чемпионами Европы. Эта сборная четырежды выходила в финальную часть данного топ-соревнования, но всякий раз завершала выступление на стадии группового этапа.

Среди наиболее вероятных претендентов на трофей у букмекеров команда Шотландии упоминается в середине – на 13-м месте из 24 сборных. Коэффициент на ее успех составляет 80.