закрыть
1 мая 2024, среда, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Суперкомпьютер назвал победителя чемпионата Европы-2024 по футболу

3
  • 1.05.2024, 20:08
  • 2,250
Суперкомпьютер назвал победителя чемпионата Европы-2024 по футболу

Эта сборная «выиграет» титул впервые в истории.

Суперкомпьютер OPTA ANALYST предсказал исход футбольного EURO, который пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.

По мнению умной машины, чемпионский титул завоюет сборная Шотландии. В финале, если верить аналитическим изысканиям, эта команда обыграет одного из фаворитов турнира — французов.

Отметим, что ранее шотландцы ни разу не становились чемпионами Европы. Эта сборная четырежды выходила в финальную часть данного топ-соревнования, но всякий раз завершала выступление на стадии группового этапа.

Среди наиболее вероятных претендентов на трофей у букмекеров команда Шотландии упоминается в середине – на 13-м месте из 24 сборных. Коэффициент на ее успех составляет 80.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс
История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип