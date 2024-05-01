Белорусы помогли сборной Польши U-18 выиграть группу на чемпионате мира по хоккею 1.05.2024, 21:33

Сборную Польши возглавляет также белорус.

На прошлой неделе сборная Польши U-18 по хоккею под руководством белоруса Андрея Гусова стала чемпионом мира в дивизионе IIА и повысилась в дивизион IВ, откуда вылетела год назад с последнего места. Тренер тогда сохранил пост и исправил ошибки прошлого.

На стороне поляков во время последнего мирового турнира был не только белорусский тренер, но и два уроженца Беларуси среди игроков – нападающий Тимофей Петражицкий и защитник Игнат Кашалевич.

«Трибуна» рассказывает о воспитанниках минского хоккея, которые вдруг оказались в Польше.

Что показали на ЧМ?

Мировое первенство во втором дивизионе проходило в польском городе Сосновец с 17 по 23 апреля. Хозяева в группе А встречались с командами Великобритании, Нидерландов, Румынии, Хорватии и Сербии. Только победитель секстета получал путевку в группу В дивизиона I. Поляки победили во всех матчах и стали победителями за тур до завершения турнира. В пяти матчах они забросили 34 шайбы (десять влетели в ворота Сербии, которая стала последней), пропустив всего пять.

Не последнюю роль в локальном триумфе Польши сыграли парни, которые еще недавно занимались хоккеем в Беларуси, но сейчас являются обладателями польских паспортов. 16-летний защитник Игнат Кашалевич вышел на площадку во всех встречах, сделал один ассист, получил две минуты штрафа и заработал показатель полезности «+1».

Его соотечественник и ровесник Тимофей (в польском паспорте уже записан как Тимотеуш) Петражицкий также отыграл все матчи и по итогу турнира оказался в топе снайперов. Уроженец Минска заработал семь баллов по системе гол + пас (6+1). Шесть голов позволили ему стать лучшим снайпером сборной Польши и разделить первое место по этому показателю по итогам всего ЧМ с двумя игроками из Великобритании.

По общему количеству набранных очков Петражицкий стал вторым в сборной Польши (опередил его Рафал Драбик с двумя голами и семью «ассистами») и четвертым – среди всех участников турнира. Британцы Джэк Кларк и Бринли Каппс с 10 (6+4) и 11 (6+5) баллами соответственно оказались лидерами бомбардирского списка. Показатель полезности у Петражицкого – «+8». При этом на турнире форвард обошелся без штрафа. В матче с Хорватией его признали лучшим в составе сборной Польши (записал на свой счет две из восьми шайб своей команды).

Как белорусы оказались в сборной Польши?

Оба хоккеиста – воспитанники минского хоккея (хотя Кашалевич родился в Гродно). Спортивный путь начали в школе столичного «Динамо» в 2015 году. Кашалевич в «Динамо» задержался практически до 2018 года, после чего перешел в минский клуб «Пираньи», где играл до конца белорусского этапа карьеры.

Что до Петражицкого, то он в своем первом спортивном сезоне (2015/16) успел поиграть и за «Динамо», и за «Юность». Правда, первый период в «Юности» ограничился всего 11 матчами, а дальше были выступление за «зубров» до весны 2019-го, где какое-то время играл под руководством Александра Цыплакова – брата легенды белорусского хоккея Владимира Цыплакова. Затем Петражицкий перешел в «Юность».

В 2022 году хоккеисты покинули беларусский хоккей. Последним турниром, в котором принял участие Кашалевич, стала Республиканская спартакиада школьников 2006 года рождения в Новополоцке. Защитник выступал за команду Минской области, сыграл в четырех матчах и набрал три очка (0+3). Команда стала пятой из восьми.

Петражицкий выступал в Беларуси до 24 апреля 2022-го. Тогда финишировало первенство страны среди юношей 2007 года рождения в группе А. Форвард защищал цвета «Юности», принял участие в шести матчах из 28, набрал 11 очков (5+6). Его команда в итоге финишировала третьей.

В 2022 году Кашалевич и Петражицкий со своими родителями оказались в Польше (причины переезда нам узнать не удалось). Первого отдали в академию хоккейного клуба «Тыхы» из одноименного города. Защитник, которому на тот момент было всего 15, в первый же польский сезон играл в чемпионате Польши и за команду хоккеистов не старше 16 лет (20 матчей, 10+13 в чемпионате страны), и за команду хоккеистов не старше 18 лет в чемпионате Польши (9 матчей, 2+2).

На сезон-2023/24 Кашалевич остался в структуре «Тыхы» и стал одним из лидеров команды в молодежной хоккейной лиге Польши U-20. Отыграл 23 матча турнира (3+9) и помог команде стать чемпионом.

Вместе с ним золотую медаль на шею примерил и Петражицкий, польская карьера которого начиналась не в «Тыхы». После переезда родители отправили 14-летнего нападающего в академию «Краковии» в Кракове. Несмотря на возраст, форвард сразу заявил о себе – в сезоне-2022/23 провел за команду шестнадцатилеток 24 матча и набрал 58 очков (42+16). С такими показателями юного игрока сразу отправили в молодежный чемпионат Польши. В том же сезоне Петражицкий провел в турнире за «Краковию» 20 матчей (5+6). В 2023 году минчанин перебрался в «Тыхы», где сперва играл за 18-леток (8 матчей, 12+14), а после вместе с Кашалевичем первенствовал в молодежной лиге Польши. Нападающий выбил 15 голов и 21 ассист в 26 матчах.

– Кашалевич здорово катается, читает игру, его минус – невысокий рост, 175 сантиметров при весе 67 кг. Не самые выдающиеся параметры для защитника. Что касается Петражицкого, то это высокий парень (182 см, вес – 72 кг), забивной, прекрасно видит площадку и бросает из любой позиции. Но есть у него и минус – слишком часто берет игру на себя. Это не игрок, который будет отдавать передачи, он лучше сам бросит, даже из не самой выгодной позиции. Насколько знаю, Петражицкий привлек внимание тренеров сборной Польши U-20, они хотят посмотреть на него в коллективе, – рассказал «Трибуне» один из специалистов, который пересекался с игроками.

В 2023 году на игру белорусов обратили внимание в федерации хоккея Польши и предложили выступать за сборную U-18, тем более за сборные на Родине хоккеисты не были заиграны. Вот только игрокам нужно было получить польское гражданство. Однако это проблемой не стало, хотя парни прожили в стране всего полтора года.

Отметим также, что в сезоне-2023/24 за молодежную команду «Тыхы» играли еще несколько белорусов: защитник Денис Боровский, форварды Никита Лещук и Александр Русович. Все трое – 2007 года рождения. Пока в профайлах у них значится белорусский режимный флаг. А вот уже Кашалевич и Петражицкий фигурируют как поляки.