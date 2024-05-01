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Российский военнослужащий показал колоссальные потери армии РФ

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  • 1.05.2024, 21:45
  • 4,568
Российский военнослужащий показал колоссальные потери армии РФ

Он снял поле, усеянное трупами оккупантов.

Российский военнослужащий показал колоссальные потери армии РФ. На одном из участков фронта лежат десятки неидентифицированных трупов российских солдат.

Об этом информирует телеграм-канал «Бутусов Плюс».

«10 дней назад где-то их раз#бало и валяются мужички. Черви их едят. Хочу вам показать всю правду о войне, как она выглядит изнутри, а не по телевизору», - говорит оккупант.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!

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