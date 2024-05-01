Российский военнослужащий показал колоссальные потери армии РФ2
- 1.05.2024, 21:45
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Он снял поле, усеянное трупами оккупантов.
Российский военнослужащий показал колоссальные потери армии РФ. На одном из участков фронта лежат десятки неидентифицированных трупов российских солдат.
Об этом информирует телеграм-канал «Бутусов Плюс».
«10 дней назад где-то их раз#бало и валяются мужички. Черви их едят. Хочу вам показать всю правду о войне, как она выглядит изнутри, а не по телевизору», - говорит оккупант.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!