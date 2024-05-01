Олимпийский призер Дащинский продает дом возле Дроздов 2 1.05.2024, 22:15

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В 2022 году фристайлист вместе с семьей уехал работать в Австралию.

На сайтах агентств недвижимости появилось объявление о продаже коттеджа на улице Вилейской, это недалеко от Дроздов. По сведениям «Нашай Нівы», элитное жилье принадлежит призеру зимних Олимпийских игр Дмитрию Дащинскому. В 2022 году фристайлист вместе с семьей уехал работать в Австралию. И уже тогда говорил о мысли остаться там жить.

Общая площадь дома — 270 квадратных метров, из них жилая — около 113 квадратов. Площадь участка с ландшафтным дизайном примерно 13 соток.

Двухэтажный коттедж из бруса, покрытый снаружи и внутри финскими пропитками. Построен он был в 2015 году.

На первом этаже находится довольно большой гараж, топочная, кухня с просторной и уютной гостиной, а также одна спальня (возможно, для гостей).

На втором этаже есть довольно большой холл и три жилые комнаты.

Пол в доме из дубовой паркетной доски и керамогранита (в санузлах, прихожей, кухне и котельной). Чтобы промозглой белорусской зимой у хозяев не мерзли ноги, в передней, санузлах и кухне сделан водяной теплый пол. Имеется также встроенная система пылеудаления.

В объявлении отмечено, что всю сантехнику привозили из Испании, Италии и Германии.

Приобрести дом олимпийского призера предлагается за $650 тысяч — но можно поторговаться.

В 2022 году фристайлист Дмитрий Дащинский уехал работать в Австралию тренером сборной и дал интервью блогу «Отражение». Дмитрий рассказал, что вместе с семьей разместился в Брисбене — там хорошая база, есть водный трамплин и можно тренироваться круглогодично.

Отвечая на вопрос о причинах переезда, он сказал, что их несколько:

— Прежде всего, это будущее детей. Они сразу с энтузиазмом отнеслись к возможному переезду. Даниле 15 лет, а Степану 10. Старшему скоро думать о поступлении. Он в последнее время был совсем не в восторге от школы. В начальных классах нравилось, а вот в старших уже не то. Приходит, например, молодая учительница. Сама сидит весь урок в телефоне, а детям задает что-то зубрить. Или дают очень много домашних заданий. Что-то не устраивает — твои проблемы.

Он честно признался, что семья серьезно рассматривает вариант остаться в Австралии навсегда.

— Если у детей все сложится, то почему бы не остаться тут постоянно? Мне хочется, чтобы они посмотрели мир, пожили в другой обстановке. Сейчас ведь и с визами очень тяжело, многочасовые очереди на границе — никуда из Беларуси почти не выбраться даже в отпуск. Раньше сыновья с радостью ждали этого момента, хотели увидеть что-то новое. Турция или Египет при всем уважении — не вариант.

Кажется, сейчас Дащинский вместе с семьей принял окончательное решение остаться в Австралии, поэтому выставил на продажу недвижимость в Беларуси.