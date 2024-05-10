Новая Skoda Octavia 2024 вышла на рынок ЕС 10.05.2024, 22:17

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Авто изменилось внешне и богаче укомплектовано.

В Европе стартовали продажи Skoda Octavia 2024. Обновленная модель уже доступна на родине, в Чехии, а также в Германии. Об этом рассказывает сайт Auto.cz.

Цена Skoda Octavia в Чехии составляет от 630 тыс. крон (25 300 евро), а вот в Германии модель дороже — от 30 730 евро. В продажу уже поступили лифтбек и универсал (он дороже на 1600 евро). Они отличаются измененным дизайном и увеличенным дисплеем в салоне.

Базовая комплектация Skoda Octavia Selection расширена и включает виртуальную панель приборов, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с ChatGPT, подогрев сидений и светодиодную оптику.

Линейка Skoda Octavia со старта будет насчитывать четыре версии. Модель предложат с 1,5-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 114 и 150 л. с., а также с 2,0-литровыми турбодизелями на 115 и 150 л. с.

Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или 7-ступенчатый робот DSG. Позже предложат 2,0-литровые бензиновые модификации на 204 и 265 л. с., а также 200-сильный турбодизель и улучшенные плагин-гибриды с запасом хода на электрозе до 100 км.