Зеленский: По всей линии фронта идут тяжелые бои 10.05.2024, 22:25

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Президент Украины рассказал о докладе Сырского.

Военное руководство Украины особое внимание сейчас уделяет Харьковской области и боям на Покровском и других направлениях в Донецкой области. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 10 мая в Telegram.

- Только что был доклад главкома ВСУ Александра Сырского. По всей линии фронта – тяжелые бои. Обсудили оборонные действия и усиление наших позиций в Харьковской области. Отдельно – Часов Яр Донецкой области, – написал Зеленский.

Главком, по словам украинского президента, доложил ему о решениях, которые «дадут больше возможностей украинским воинам».