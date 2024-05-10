закрыть
10 мая 2024, пятница, 23:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: По всей линии фронта идут тяжелые бои

  • 10.05.2024, 22:25
  • 1,808
Зеленский: По всей линии фронта идут тяжелые бои

Президент Украины рассказал о докладе Сырского.

Военное руководство Украины особое внимание сейчас уделяет Харьковской области и боям на Покровском и других направлениях в Донецкой области. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 10 мая в Telegram.

- Только что был доклад главкома ВСУ Александра Сырского. По всей линии фронта – тяжелые бои. Обсудили оборонные действия и усиление наших позиций в Харьковской области. Отдельно – Часов Яр Донецкой области, – написал Зеленский.

Главком, по словам украинского президента, доложил ему о решениях, которые «дадут больше возможностей украинским воинам».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане
Россия с упорством идиота пытается «повторить»
Россия с упорством идиота пытается «повторить» Леонид Невзлин