Авиаэксперт: Россияне еще не сталкивались с истребителями F-16 10.05.2024, 23:02

Это не против МиГов воевать.

Михаил Жирохов, украинский военный эксперт и специалист по авиации, рассказал NV, почему западные F-16 станут испытанием не только для армии РФ, но и для ВСУ.

Какое бы вооружение ни получила Украина к истребителям F-16, для его использования потребуется надлежащая инфраструктура.

«На Западе F-16 работают в связке с военным стратегическим самолетом дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, так называемый AWACS, — поясняет эксперт, — Самолет дает наводку, после чего истребители отрабатывают по целям».

Учитывая это, Жирохов не берется прогнозировать, как именно такой подход будет реализован в Украине, — пока не понятно базирование F-16 и что именно будет выполнять роль самолета AWACS.

Кроме того, специалист отмечает, что также необходимо отработать как тактику использования, так и вопросы обслуживания предоставляемых Украине западных истребителей.

«Следует понимать, что за это время украинские пилоты смогли получить только базовую подготовку, — говорит Жирохов, — То есть их учили осуществлять взлет-посадку, отрабатывалось групповое слетание или работа в паре. Ну и было несколько занятий с использованием оружия, например, работа по малоразмерной цели и работа с каким-то типом бомб».

При этом эксперт отмечает, что украинским F-16 придется противостоять российской армии, которая уже имеет двухлетний опыт полномасштабной войны и вооружена достаточно мощными дальнобойными ракетами.

«Стоит отметить, что F-16 никогда не использовались против противников, которые имели равнозначное оружие», — объясняет Жирохов. И добавляет, что в свое время эти самолеты участвовали в войне в Ираке и в Афганистане.

По его мнению, из-за потери россиянами в начале 2024 года двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 у врага также остается открытым вопрос наведения. Поэтому возможности агрессора не такие радужные и россияне ожидают появления F-16 с определенным страхом, поскольку они еще не сталкивались с западными истребителями.

«Одно дело, МиГ-29, характеристики которого россияне хорошо знают, с которым они работали на полигонах в качестве воздушной цели, а совсем другое — западная техника. Здесь могут быть для россиян сюрпризы», — считает Жирохов.

Напомним, многоцелевой истребитель F-16 Fighting Falcon — один из самых ожидаемых и желанных западных боевых самолетов, которые надеются получить Воздушные силы ВСУ от союзников.

В августе 2023-го украинские пилоты и технический персонал начали обучение по освоению F-16 на авиабазах стран НАТО, среди которых США, Великобритания, Нидерланды и Дания. И сейчас Украина рассчитывает, что в ближайшее время вместе с обученными пилотами и инженерами в страну прибудут и долгожданные западные истребители.