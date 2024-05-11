закрыть
11 мая 2024, суббота, 2:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минздрав назвал причину массового отравления посетителей кафе в Бресте

  • 11.05.2024, 1:00
  • 1,130
Минздрав назвал причину массового отравления посетителей кафе в Бресте

Деятельность кафе приостановили.

В Бресте в начале мая посетители одного из местных кафе попали в больницу с кишечной инфекцией во время очередного гастрофеста. О причинах произошедшего сообщил Минздрав.

В результате эпидемиологического расследования выявлены нарушения, которые привели к отравлению.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы установили, что причиной стало несоблюдение правил термической обработки блюд, приготовленных из сырых эпидемиологически значимых продуктов. Вторая причина — нарушения правил личной гигиены работниками кафе, среди которых выявлены носители инфекции.

В результате деятельность кафе была приостановлена, а в отношении ответственных лиц начаты административные процедуры. Результаты эпидемиологического расследования и предпринятых технических мероприятий будут переданы в прокуратуру Бреста.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане
Россия с упорством идиота пытается «повторить»
Россия с упорством идиота пытается «повторить» Леонид Невзлин