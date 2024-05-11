Минздрав назвал причину массового отравления посетителей кафе в Бресте 11.05.2024, 1:00

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Деятельность кафе приостановили.

В Бресте в начале мая посетители одного из местных кафе попали в больницу с кишечной инфекцией во время очередного гастрофеста. О причинах произошедшего сообщил Минздрав.

В результате эпидемиологического расследования выявлены нарушения, которые привели к отравлению.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы установили, что причиной стало несоблюдение правил термической обработки блюд, приготовленных из сырых эпидемиологически значимых продуктов. Вторая причина — нарушения правил личной гигиены работниками кафе, среди которых выявлены носители инфекции.

В результате деятельность кафе была приостановлена, а в отношении ответственных лиц начаты административные процедуры. Результаты эпидемиологического расследования и предпринятых технических мероприятий будут переданы в прокуратуру Бреста.