Генерал сравнил ядерные потенциалы РФ и США 11.05.2024, 6:00

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Николай Маломуж

Для россиян есть плохая новость.

Российский ядерный потенциал находится в гораздо худшем состоянии, чем в Соединенных Штатах. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

Он заявил, что хорошо знает, в каком состоянии находятся российские ядерные объекты.

- Зная хорошо ядерный потенциал России не где-то из сообщений, а из непосредственно разведданных и непосредственного участия даже в охране таких объектов в свое время – эти объекты, как правило, находятся в тех системах, которые разрабатывались еще в 70-80-х годах, — заявил Маломуж.

Он отметил, что ядерный потенциал России не соизмерим с США.

- В России на 70-80% гораздо ниже, потому что это те системы, которые сегодня не прошли реабилитацию, соответственно не прошли регламентные работы, а огромный потенциал регламентных робот одно время проводило КБ «Южное». Теперь уже десятки лет этого не делается. По выводам специалистов, большая часть этих ядерных средств не сработает и должна упасть на территории самой Российской Федерации, — заявил он.