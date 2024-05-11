США одобрили срочную продажу HIMARS для Украины 11.05.2024, 8:07

За средства, выделенные правительством Германии.

В пятницу, 10 мая Государственный департамент США одобрил предложение об экстренной продаже Украине ракетных комплексов HIMARS на сумму около 30 миллионов долларов. Об этом сообщила The Associated Press.

В Госдепе объяснили, что Украина обратилась с просьбой приобрести три ракетных комплекса, которые будут профинансированы правительством Германии.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что возникла чрезвычайная ситуация, которая требует «немедленной продажи» Украине соответствующего вооружения.

«Системы будут получены из армейских запасов», — говорится в материале.

Кроме того, представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби отметил, что последний пакет военной помощи на сумму в 400 млн долларов предназначен для того, чтобы помочь Украине противостоять растущим попыткам России захватить Харьков.

В целом, по его словам, с момента полномасштабного вторжения российских оккупационных войск США предоставили Украине военную помощь на сумму около 50,6 млрд долларов.