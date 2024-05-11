Перед Лукашенко три варианта: гонка на лафетах, транзит и война 5 11.05.2024, 8:55

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Все они тесно переплетены между собой.

9 мая в Москве запомнится несколькими элементами, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

На первое место мы бы поставили то, что Никол Пашинян, отбыв номер в рамках мероприятия ЕАЭС, отказался от финансирования ОДКБ и не остался на мероприятия в рамках победобесия. Это достаточно серьезный шаг в правильном направлении – подальше от разваливающейся империи.

Второе место – у шпица Умки на параде. Мы точно не знаем, воевали ли предки померанского шпица и на чьей стороне, но сам факт отдельного кресла для разжиревшего питомца на Красной площади должен доставить особое удовольствие ветеранам рядом. То, что синепалый опускает свою свиту шпицем, это его личное дело. Но ветераны вряд ли оценят такую блажь.

Снег в момент мероприятия и вообще испорченная погода, даже если не воспринимать это как знак, основательно ударят по нежелезному здоровью. Выглядел синепалый сегодня чуть лучше, чем в прошлом году.

Все три пути, которые перед ним сейчас: гонка на лафетах, транзит и война, - тесно переплетены между собой.

В отношении нашумевшей тренировки с ядерным оружием можно подтвердить то, что не раз писали ранее. Командует окурок, синепалый только выполняет. Вот и сейчас его «подключили» только на втором этапе тренировки, то есть поставили перед фактом.