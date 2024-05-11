Турфирма заселила минчан в Греции не в тот отель — и пожалела 2 11.05.2024, 9:08

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Самое интересное началось после их возвращения.

Несколько минчан прошлым летом купили у турфирмы путевки в Грецию. По приезде их заселили вовсе не в тот отель, который обещали, с гораздо худшими условиями. Туристы остались недовольны и по возвращении в Минск потребовали с фирмы возврата разницы в цене. Та платить отказалась, и клиенты обратились в суд с помощью общества защиты прав потребителей. В итоге фирма лишилась крупной суммы. Подробности изложены в опубликованном судебном решении.

Как следует из документа, минчане купили автобусный тур, который предусматривал поездку через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию и затем недельный отдых в Греции и несколько экскурсий по Румынии на обратном пути. Путешествие состоялось в августе 2023 года.

В Греции туристов должны были заселить в трехзвездочную гостиницу Akti Musson в городе Паралия-Катеринис в 200 метрах от моря. Но заселили не туда, а в маленький отель напротив — Markonis. Он совсем без «звезд», а информацию о нем сложно даже найти в интернете. То, что получили отдыхающие, совсем не соответствовало условиям проживания, которые были оговорены при заключении договора.

По приезде одна из клиенток обратилась в общество защиты прав потребителей. Сперва она направила письменную претензию с требованием вернуть ей разницу в цене проживания. Фирма претензию не удовлетворила, и тогда общество потребителей подготовило иск в суд. К нему присоединились еще две клиентки. Ни одной из женщин не пришлось появляться в суде — общество представляло их интересы.

Общество потребовало, чтобы фирма соразмерно уменьшила цену за оказанную услугу и вернула разницу клиентам. Первой туристке, которая за путевку на двоих заплатила 5450 рублей, — 750 евро разницы плюс еще 1000 рублей неустойки за нарушение сроков удовлетворения претензии. Двум остальным клиенткам, которые тоже за парные путевки заплатили каждая 3849 рублей, общество потребовало вернуть по 565 евро. Кроме того, в иск включили требование о компенсации морального ущерба каждому из клиентов.

Вернуть деньги сразу было бы дешевле

Фирма не была согласна с этими запросами, но суд изучил материалы и встал на сторону обиженных клиентов и общества защиты прав потребителей. Некоторые выплаты при этом были уменьшены, но туроператору все равно пришлось лишиться очень крупной суммы.

В итоге первая клиентка получила 2608 рублей возврата разницы в цене и 300 рублей неустойки. Вторая и третья получили по 1965 рублей возврата. Эти суммы эквивалентны тем, что они запрашивали в евро.

Кроме того, все три заявительницы, а также те, кто ездил вместе с ними, то есть шесть человек, получили компенсацию морального ущерба — по 300 рублей на каждого.

Таким образом, только недовольным клиентам фирма была обязана выплатить 8638 рублей. Но это была далеко не полная сумма.

Поскольку интересы граждан в деле представляло общество защиты прав потребителей, то по закону с фирмы взыскали еще штраф в размере самой крупной суммы, назначенной клиентам, — 2908 рублей, из которых 10% получит общество потребителей, а остальное — местный бюджет. Кроме того, фирму обязали возместить судебные расходы общества в размере 2010 рублей и оплатить госпошлину — это еще 1167 рублей.

Суммарно по решению суда турфирма лишилась 14 723 рублей.