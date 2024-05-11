Эмир Кувейта распустил парламент 3 11.05.2024, 9:16

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И временно остановил действие некоторых положений конституции.

Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах распустил парламент государства и временно остановил действие некоторых положений конституции.

Об этом сообщает агентство KUNA.

«Я не допущу, чтобы демократия использовалась для разрушения государства», — заявил он.

Как указал эмир, одни депутаты вмешивались в его полномочия, а другие навязывали условия по помощи в формировании правительства. «Мы столкнулись с трудностями и препятствиями, которые нельзя терпеть», — подчеркнул ас-Сабах.

Эмир также приостановил максимум на четыре года действие некоторых статей Конституции.

Полномочия Национального собрания временно возьмут на себя сам эмир и кабинет министров.

До этого эмир Кувейта распускал парламент в феврале за использование выражений, противоречащих Конституции. Но и после выборов нового состава Национального собрания в апреле напряженность между парламентом и властями сохранилась.

Кувейт является единственной среди арабских стран Персидского залива, где имеется демократически избранный парламент, что накладывает определенные ограничения на правящую семью, которая, тем не менее, назначает правительство и может распустить собрание по своему желанию.

Правительство Кувейта объявило наследного принца Мишааля аль-Ахмед аль-Джабера ас-Сабаха новым эмиром в прошлом году. Шейх, которому сейчас 83 года, стал семнадцатым эмиром Кувейта.