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В Москве праздничный салют закончился криками и паникой

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  • 11.05.2024, 9:21
  • 4,858
В Москве праздничный салют закончился криками и паникой

Опубликовано видео.

В Москве 9 мая, во время празднования 79-летия победы над гитлеровцами, горящие элементы фейерверка полетели в толпу зрителей.

Как сообщает Baza, происшествие имело место поздно вечером на юго-востоке российской столицы. В частности, в пригороде Москвы, в районе Кузьминки, один из зарядов фейерверка разорвался слишком низко и осыпал толпу, наблюдавшую за праздничным салютом.

По предварительным данным, пострадала девушка - она подвернула ногу, когда убегала от летевших горящих частей фейерверка.

На обнародованном видео запечатлено, когда в толпу летят горящие фрагменты и собравшиеся с криками разбегаются.

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