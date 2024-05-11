«Доход здесь зависит от очень специфических навыков» 11.05.2024, 9:30

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Александр Чумакин

Белорус рассказал, сколько зарабатывает в Нидерландах.

Александр Чумакин, test automation engineer с 12+ годами опыта живет в Нидерландах с 2018 года.

Он рассказал изданию devby.io какие в этой стране зарплаты и налоги (спойлер: все сложно!), а также поделился своей историей переезда и, главное, отметил, какие плюсы и минусы есть в одной из самых свободных стран мира.

Самое страшное — налоги в Нидерландах

В Нидерландах запутанная система налогов. Особенно для людей, которые привыкли договариваться на «чистую зарплату на руки».

Большинство айтишников переезжают по программе высококвалифицированных мигрантов, которая сейчас подразумевает «грязный» доход около 50 тыс. евро в год для молодых специалистов до 30 лет и 69 тысяч для всех остальных. Эти цифры уже включают обязательные 8 процентов holiday allowance (обязательная доплата на отпуск) от общей грязной суммы дохода, которые обязательно должны быть включены в контракт.

Для новых мигрантов действует 30% tax ruling — 30% вашего дохода не облагается налогом. При зарплате в 5000 евро/месяц «грязными» зарплата в месяц будет примерно 1500 евро (необлагаемый доход) + 2200 евро (которые остаются от 3500) = 3700 евро/месяц.

Есть очень неплохой онлайн-калькулятор, который помогает высчитать чистый ежемесячный доход.

Виза высококвалифицированного мигранта дает возможность работать партнеру (не обязательно официально регистрировать брак). Лучше найти работу до переезда, иначе ваш партнёр никогда не получит налоговую скидку.

Здесь сложно получить повышение зарплаты (максимум пару сотен в месяц), проще поменять работу.

Какие бонусы дают компании:

единоразовые выплаты за принятие оффера (обычно, от 5 до 10 тысяч);

за выполненные задач (соразмерно месячной зп, но иногда может доходить и до общегодового уровня дохода);

13-я зарплата;

опционы (обычно дают спустя 3−5 лет в компании).

Это наиболее важные пункты, которые нужно уточнять при обсуждении оффера. Они могут увеличить годовой доход на десятки процентов.

Все единоразовые выплаты облагаются налогом в 49,5%, но на них тоже распространяется налоговая скидка, если она у вас есть. Например, с бонуса в 10 тысяч евро при 30% tax ruling вы получите на руки примерно 6535 евро.

Что спустя 5 лет?

Доход выше 75,5 тысяч евро в год облагается налогом 49,5%. При доходе в 100 тыс. евро/год, вы получите около 4800 евро в месяц. Чтобы сохранить предыдущий уровень дохода в 6 тысяч евро, вам придется найти работу уже с доходом в 135 000 тысяч евро/год!

Если работодатель включает компенсации (социальное обеспечение, возмещение медицинской страховки, компенсации проезда, мобильной связи, интернета, обедов, фитнес-услуг и др.), то ту же «чистую» зарплату вы можете получить и с доходом в 120 000 тысяч/евро.

Это важно обсуждать на собеседовании. Можно попросить сделать драфт инвойса зарплаты.

Сколько на самом деле зарабатывают в Нидерландах?

На разных сайтах средняя зарплата разработчика — от 50 до 90 тысяч евро/год. Опытные айтишники могут зарабатывать от 80 до 160 тысяч евро/год. В топовых компаниях и 350 тысяч евро/год!

Доход здесь больше всего зависит от очень специфических навыков: умения проходить собеседования и уверенности в себе, даже наглости, в хорошем смысле.

Переехать сложно — работодатели не готовы заморачиваться с приглашениями и ждать нового сотрудника. Хотя налоговая скидка здорово экономит на сотрудниках. Местный инженер не откликнется на вакансию с потолком в 70 тысяч евро/год. Многие небольшие и не очень богатые компании на потоке таких неприхотливых мигрантов и выживают.

Если вы со старта хотите иметь более достойную зарплату (скажем, близкую к 100 тысячам евро/год), то придется готовиться к долгим и непростым этапам собеседований в крупные богатые продукты, вроде Booking.com, Miro, TomTom, Uber и т.п.

Рост зарплаты зависит только от вас и ваших навыков. Про зарплату свыше 200 тысяч евро/год, включая всевозможные выплаты, я только читал у крайне специфичных и известных специалистов. Часто попадаются такие в русскоязычных чатиках. Человек не понимает, как можно работать меньше, чем за 300 тысяч евро/год, а в соседнем чатике жалуется, что картошка подорожала на 40 центов.

Лайфхак: переезд как фрилансер

Официально работать через ИП можно спустя 5 лет жизни в стране. Но существуют компании-прослойки, которые выступают вашим официальным работодателем и спонсором визы. Зарплату вам платит заказчик, от нее вычитается процент для посредника.

На позиции контрактеров часто нужны специалисты с очень специфическими скиллами. Например, вы можете стартануть интеграционное авто-тестирование на разных уровнях с нуля, построить CI/CD пайплайны с этими тестами, и научить всех пользоваться вашими поделками (мой кейс).

Можете рассчитывать на рейты около 90−100 евро/час, чистыми более 11 тысяч евро/месяц. Максимальный рейт, который я видел (для специфического девопса) — 150 евро/час. С налоговой скидкой это выльется в 16 500 евро/месяц. На руки вы будете получать чуть меньше из-за комиссии прокси-компании. Да, не будет социального обеспечения, но зарплата намного выше.

Две проблемы: постоянный поиск клиентов (примерно половина готова работать через b2b-контракт) и шанс, что вас в любое время сократят. Так у меня и случилось.

Многие клиенты, готовые платить большие деньги контракторам, хотят общаться только по-нидерландски. Хоть и практически все нидерландцы отлично говорят по-английски, все еще есть компании, состоящие исключительно из местных.

Сколько стоит жизнь в Нидерландах (в месяц)

Аренда жилья — 1750 евро.

Обязательная минимальная медицинская страховка на двоих 270 евро.

Контракт на электроэнергию с газом в небольшой квартире — 200 евро (если сильно повезет).

Недорогая лимитированная мобильная связь — 40 евро на двоих.

Очень недорогой домашний интернет — 30 евро.

Контракт на воду — 30 евро.

Вывоз мусора: можно заплатить разово 469 евро или попросить снимать равными долями по 39 в месяц.

Проезд на публичном транспорте оценю в 50 евро в месяц на двоих по личным делам, с учетом покрытия поездок на работу работодателем (по закону).

Продукты в бюджетной версии стоят 700 евро/месяц.

Минимальная страховка на автомобиль — 50 евро/месяц и ещё пару сотен на бензин.

Итого около 3350 евро/месяц на двоих базовые расходы. Если есть домашние животные и дети, то сумма увеличивается еще на пару тысяч.

Сад в Нидерландах стоит около 2 тысяч евро/месяц. Продленка после школы — тысяча евро/месяц. Декрет всего 3 месяца после родов. Многие местные женщины зачастую отдают практически весь доход с работы за детский сад. Возвращаются на несколько дней в неделю на работу чтобы не растерять навыки и продолжать нарабатывать опыт.

Выплаты по ипотеке — как за съемную квартиру, только качество жилья намного лучше.

Почему мы выбрали Нидерланды?

Я работаю Test Automation Engineer, одной из последних беларусских компаний была Juno. Опыт там оказался невероятно полезным на местном голландском рынке. После переезда в Нидерланды я сменил работу аж пять раз. Сейчас работаю в JetBrains.

Мы с женой очень давно серьезно думали о переезде. Не хотели до старости жить в Беларуси, пользоваться местной системой здравоохранения (пусть даже и частной), и давать ребенку белорусское образование.

В 2018-м году из-за личных обстоятельств начали серьезно задумываться о миграции. Рассматривали страны ЕС с высоким уровнем жизни, где много работы в ИТ и распространен английский язык.

Нидерланды победили, потому что там жили бывшие коллеги. Они в красках описывали прелести жизни там. Я нашел работу удаленно, получил оффер и оформил рабочую визу.

Процесс занимает несколько месяцев, но тут уже начинает чувствоваться голландская бюрократия (в хорошем смысле этого слова). Все происходит не мгновенно, но четко и в срок. Я переехал сначала один, поселился у друзей на пару недель. А через месяц ко мне приехали жена с дочкой и двумя нашими котами.

Плюсы и минусы Нидерландов

С какими требованиями хорошо подойдут Нидерланды:

Возможность зарабатывать достаточно для комфортной жизни.

Хорошая система здравоохранения, доступ к лучшей европейской медицине.

Можно вести свой бизнес практически в любом секторе.

Дети растут в максимально комфортной для них среде с доступом к отличному и очень доступному образованию.

Один из самых быстрых и простых паспортов ЕС — податься на натурализацию можно через пять лет жизни, предварительно сдав экзамены по нидерландскому языку, и еще через год получить одобрение на гражданство (от родного придется отказаться).

Отличный work-life balance.

Прекрасные авто- и велодороги, потрясающая инфраструктура для пешеходов и людей с ограниченными возможностями в передвижении.

Возможность жить как в невероятно шумном туристическом месте, так и в тихом домике почти что в деревне. При этом в 10 минутах езды от тусовочных мест!

Высокое качество еды. Повсюду есть фермы с локальными мясными и молочными продуктами.

Большое количество тусовочных мест с отличными барами в любых крупных городах.

Простота путешествий по всей Европе, как самолетом, так и на авто.

Очень расслабленная жизнь за счет планирования и отлично работающей страховой системы буквально всего.

Когда стоит рассмотреть другие страны для переезда:

Если хотите жить в теплом климате (подумайте об Испании или Португалии).

Если вы хотите делать карьеру (США, Азия).

Хотите зарабатывать сильно больше, чем тратить (вам в Беларусь, Грузию, Казахстан).

Не хотите изучать местный язык (лучше выбрать англоязычные страны).

Вам ближе крупные европейские мегаполисы с безумным ритмом жизни, как в Москве или Нью-Йорке (тогда в Германию, Францию или Польшу).

Хочется жить ближе к дому и разговаривать по-русски каждый день (Литва, Эстония).