Водитель моторикши из Пенджаба купил тур в Беларусь за $14 тысяч и погиб в лесу 3 11.05.2024, 10:18

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Конечной целью путешествия была Италия.

Водитель моторикши, 45-летний Махиндер Пал Сингх (Mahinder Pal Singh) родом из села Ганна Филлаурского района штата Пенджаб погиб в лесу в Беларуси, направляясь в Италию по «ослиному» маршруту.

Его историю описывает индийское издание The Tribune.

Мужчина заплатил турагенту 12 лакхов рупий (около 14 400 долларов) и уехал из своей деревни 4 декабря 2023 года.

«В течение четырех месяцев агент отправлял моего брата пешком из одной страны в другую. Они не предоставили ему ни транспорта, ни надлежащего питания. Хотя мы до сих пор не знаем причину его смерти, нас заставляют поверить, что он мог умереть из-за крайней слабости и голода», — сказал младший брат Махиндера Дхарминдер.

Семья не исключает, что их родственник мог быть убит.

«Последний раз мы с ним разговаривали 23 марта, тоже по телефону агента. После этого мы продолжали звонить агенту, чтобы он отправил нас к моему брату, но он продолжал просить у нас больше денег. Поскольку мы не могли с ним поговорить, мы напряглись. Таким образом, мы связались с посольствами в России и Беларуси, где нам сообщили, что Махиндера больше нет», — рассказал Дхарминдер.