Личный удар для Путина Питер Дикинсон, Atlantic Council

11.05.2024, 10:25

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О чем говорит парад в Москве?

На протяжении всего своего двадцатичетырехлетнего правления российский правитель Владимир Путин использовал ежегодный праздник Дня Победы, чтобы продемонстрировать возрождение своей страны как военной сверхдержавы. Однако удручающее зрелище одного-единственного танка Т-34 времен Второй мировой войны, катающегося по Красной площади, уже стало постыдной традицией и болезненным напоминанием о катастрофических потерях, понесенных российскими военными в Украине.

До полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году на парадах в День Победы обычно участвовали десятки танков, поскольку Кремль стремился продемонстрировать свой огромный арсенал и превозносил ведущую роль России в разгроме нацистской Германии. Разница в этом году не осталась незамеченной, и многие комментаторы подшучивали над Путиным. «Этот Т-34, легендарный советский танк времен Второй мировой войны, был единственным российским танком, представленным на параде Победы на Красной площади. Все остальные, наверное, где-то заняты!» — прокомментировал шеф московского бюро Financial Times Макс Седдон.

Парад Путина состоялся всего через день после того, как аналитики сайта Oryx, занимающегося мониторингом конфликтов с открытыми источниками, объявили, что визуально подтвержденные потери российских танков в Украине превысили отметку в 3000 единиц.

Исследователи Oryx документируют военные потери на основе видео- или фотоматериалов, признавая при этом, что общие цифры, скорее всего, будут «значительно выше» тех, что подтверждены общедоступными материалами из открытых источников. Между тем, по последним данным украинских военных, с февраля 2022 года Россия потеряла 7429 танков. Хотя к заявлениям Украины о российских потерях на поле боя обычно относятся скептически, даже визуально подтвержденная базовая цифра в 3000 танков подчеркивает разрушительное воздействие путинского вторжения на российские вооруженные силы.

Помимо того, что Кремль продемонстрировал сокращение запасов танков, поразительно скромное празднование Дня Победы в этом году привлекло внимание и к другим негативным последствиям продолжающегося вторжения России в Украину. В преддверии праздника ряд крупных российских городов, включая Псков, Курск, Брянск и Белгород, объявили о том, что в этом году не будут проводить традиционные парады в честь Дня Победы. Эти отмены были обоснованы соображениями безопасности, подчеркивающими растущую угрозу, которую представляет Украина для целей внутри России.

С начала 2024 года Украина перенесла войну на территорию России, проведя успешную кампанию с использованием беспилотников дальнего радиуса действия против нефтегазовой промышленности страны, включая авиаудары по нефтеперерабатывающим заводам, расположенным более чем в тысяче километров от украинской границы. Хотя Киев в основном воздерживается от атак на гражданские объекты, доказанная способность Украины наносить удары в глубине России — серьезный удар по Кремлю, который поклялся оградить российскую общественность от войны и предотвратить любые нарушения повседневной жизни.

Снижение значимости празднования Дня Победы в России — это личный удар для Путина, который стремился поставить этот праздник в центр усилий по возрождению русского национализма после потери статуса и предполагаемых унижений в ранний постсоветский период. Такой подход ознаменовал собой отход от советских лет, когда День Победы затмевал ряд других более идеологически мотивированных праздников, таких как первое мая и ежегодная годовщина Октябрьской революции. Действительно, за 46-летний период между окончанием Второй мировой войны и распадом СССР советские власти провели в Москве всего три военных парада в честь Дня Победы.

Именно Путин способствовал тому, чтобы День Победы стал самым важным государственным праздником в России. С начала 2000-х годов он превратил День Победы в пропагандистский центр псевдорелигиозного культа, со своими священными символами, праздниками, святыми и догмами. К любому, кто осмелится подвергнуть сомнению сильно искаженную и крайне санированную версию роли СССР во Второй мировой войне, Кремль относится с той беспощадной суровостью, которая когда-то была уготована средневековым еретикам. Между тем, что еще раз свидетельствует о сохранении силы нарратива Второй мировой войны в путинской России, противников Кремля регулярно клеймят как «фашистов» и «нацистов».

Мифология, окружающая путинский культ Дня Победы, — это не просто восстановление уязвленной российской национальной гордости. Он также способствовал укреплению представлений о российской армии как о непобедимой. Как внутри России, так и среди международной аудитории, помпезность и пропаганда, окружающие этот праздник, побуждают людей считать российскую армию просто слишком огромной и мощной, чтобы ее можно было победить. Это полная чушь. Последние несколько столетий российской истории пестрят громкими военными поражениями, включая Крымскую войну, Русско-японскую войну и неудачное советское вторжение в Афганистан. Россия даже умудрилась проиграть Первую мировую войну, несмотря на то, что начала ее на стороне победителей.

Исторически необоснованная, но широко распространенная вера в неизбежность победы России помогла сформировать слабую реакцию Запада на вторжение в Украину. Когда началась война, большинство западных наблюдателей были уверены, что Украина падет в считанные дни. Даже после того, как украинские военные потрясли мир, выигрывая битву за битвой и освобождая половину оккупированной Россией территории, многие продолжали придерживаться мнения, что победа России в конечном итоге неизбежна. Это пораженческое мышление стало важным фактором, препятствующим усилиям по адекватному вооружению Украины. И это может стать самоисполняющимся пророчеством.

Вид одинокого танка на Красной площади на этой неделе — своевременное напоминание о том, что за фасадом подавляющей силы путинская Россия далеко не непобедима. На протяжении многих лет Кремль стремился запугать внешний мир тщательно отрежиссированными демонстрациями своей военной мускулатуры. Однако вторжение в Украину показало совсем другую реальность.

С февраля 2022 года репутация некогда великой армии Путина резко упала, Россия потерпела ряд поражений на поле боя и не смогла добиться решительного перелома в борьбе со своим гораздо меньшим соседом. Российские вооруженные силы остаются грозной силой, и их нельзя недооценивать, но события последних двух лет продемонстрировали, что их также можно победить. Если партнеры Украины наконец дадут ей необходимые инструменты, она доведет дело до конца.

Питер Дикинсон, Atlantic Council