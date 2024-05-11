Украинец из армии РФ расстрелял командиров: появилось первое имя 1 11.05.2024, 10:40

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Подтверждена ликвидация российского майора.

В сети появился первый некролог о жертве украинца из армии РФ Юрия Галушко, который расстрелял управление артиллерийского дивизиона.

Как сообщил украинский офицер и военный блогер, который отслеживает потери РФ, Анатолий Штефан «Штирлиц», подтверждена ликвидация российского майора.

«Успешно демобилизован начальник штаба-заместитель командира ГАДн 10тп майор Кучаев Дмитрий. Предварительно, отработал Юрчик (Юрий Галушко)», - отметил «Штирлиц».

На днях российские СМИ сообщили, что один из военнослужащих расстрелял управление гаубично-артиллерийского дивизиона 10-го танкового полка в районе Александровки.

По данным российских СМИ, Галушко заключил контракт с армией РФ в конце февраля этого года, до этого он отбывал срок в колонии. Его разыскивают в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях.

Впоследствии росСМИ сообщили, что Юрий Галушко, который расстрелял шестерых сослуживцев-оккупантов, озлобился после того, как его мать пострадала во время обстрела Харькова.