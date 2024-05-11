Запад запустил для Кремля новый триллер Орест Сохар

11.05.2024, 11:17

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Медведев отреагировал прогнозируемо.

Брюссель и Вашингтон внезапно переосмыслили свое отношение к российской агрессии: вместо бояться они решили запугивать, показывая, что не дадут Украине проиграть и готовы пренебречь своими красными линиями. Наконец…

Евроатлантисты внедряют новый алгоритм завершения войны в Украине. Бункерный «почуял кровь», и не видит смысла ни в каких переговорах, поэтому партнеры пытаются инсталлировать ему осознание: единственный путь выбраться из украинской военной трясины – просто прекратить войну и вывести войска.

Кампания началась недели две назад: многие политики и аналитики на Западе в унисон заговорили о том, что Путина следует поставить на место, и цивилизованный мир не даст Украине проиграть. Однотипные тезисы озвучивали как политики высшего калибра типа Шольца, так и эксперты калибра экскомандующего американской группировки в Европе Бена Ходжеса.

Конкретика не заставила себя ждать. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать британское оружие на территории РФ. Макрон же «не исключил» направление войск в Украину: если Россия прорвет линию фронта, а Киев обратится с таким запросом.

Если Россия решила пойти дальше, мы в любом случае должны будем задать себе вопрос об отправке войск, ведь Россия является «силой региональной дестабилизации» и «угрозой безопасности европейцев». Есть четкая стратегическая цель: Россия не может победить в Украине… в противном случае безопасности в Европе не будет, – Макрон.

Демократы США поддержали информационную эстафету: правда, войск пока в Украину не снаряжают, но готовы помогать деньгами столько, сколько нужно, иначе придется воевать американцам.

«Мы не можем позволить Украине упасть, иначе существует большая вероятность того, что США придется вмешиваться в конфликт – не просто нашими деньгами, но и военными», – конгрессмен-демократ Хаким Джеффрис.

Московиты отреагировали прогнозируемо, имитируя риторику карибского кризиса 1962 года, якобы приступив к ядерным учениям с применением тактического ядерного оружия.

Будут «учиться» на территории Южного военного округа, ответственного за оккупацию востока Украины: пропагандистские паблики намекают, мол, будут атаковать тактическим оружием логистические узлы, командно-штабную инфраструктуру, а также «шлюзы бункерной инфраструктуры в Карпатах, где ожидаемо могут размещаться F-16».

«Отправка западных войск на территорию Украины приведет к прямому вступлению их стран в войну, на что нам придется отвечать. И, к сожалению, не на территории Украины», – экс-президент РФ, государственный алкоголик Медведев.

Самый сложный вопрос: как далеко готовы зайти США и ЕС, заставляя Путина завершить войну? Это важно понимать на случай, если новая стратегия «заставить Кремль прекратить войну» не сработает.

Повышение градуса международного напряжения, очевидно, лишь один из сценариев давления на Кремль, причем он – многовекторный: вот Макрон заявил о готовности ввести войска в случае провала фронта, тогда как La Repubblica называет другие поводы для введения западного контингента в Украину: например, официальное вступление в войну лукашистов или даже использование их территории (что вероятно в случае наступления на Киев).

В то же время, бункерному приготовили не только кнут, но и пряник: G7 продумывает гипотетический вариант обмена замороженных российских активов на отказ Кремля от захваченных украинских территорий, о чем писала Financial Times.

Лучшим финалом этой истории будет цитата от Бена Ходжеса: «Победа Украины возможна при условии четкой позиции США и Европы, эффективного использования F-16 и игнорирования ядерных угроз Кремля, а иногда – и советов Вашингтона. Мы сами себя сдерживаем».

Рубикон войны мы перейдем тогда, когда США и Германия вместе наконец скажут, что «в наших интересах, чтобы Украина победила Россию», то есть, когда появится определенная цель этой кампании, тогда решения будут приниматься гораздо эффективнее и быстрее.

Орест Сохар, «Телеграм»