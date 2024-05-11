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СБУ предотвратила теракты, которые российское ГРУ планировало провести в Киеве на 9 мая

  • 11.05.2024, 11:50
  • 1,606
СБУ предотвратила теракты, которые российское ГРУ планировало провести в Киеве на 9 мая

Украинские спецслужбы сработали на опережение.

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили теракты, которые российское ГРУ планировало провести в Киеве на 9 мая. Исполнителей преступления задержали с поличным.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко. Детали операции спецслужба пока не разглашает.

«СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след», – отметил Дехтяренко.

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