СБУ предотвратила теракты, которые российское ГРУ планировало провести в Киеве на 9 мая 11.05.2024, 11:50

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Украинские спецслужбы сработали на опережение.

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили теракты, которые российское ГРУ планировало провести в Киеве на 9 мая. Исполнителей преступления задержали с поличным.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко. Детали операции спецслужба пока не разглашает.

«СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след», – отметил Дехтяренко.