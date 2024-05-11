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«Увел пассажирку из буса чуть ли не за руку»

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  • 11.05.2024, 11:57
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«Увел пассажирку из буса чуть ли не за руку»

Белорусские водители жалуются на возвращение «бомбил-зазывал».

Тему нелегалов Ассоциация перевозчиков Беларуси поднимала неоднократно. Особенным в этом плане выдалось направление Щучин-Гродно, где конкурировать с регулярными перевозчиками пытались таксисты.

Они зазывали клиентов на вокзалах, предлагая поехать не на комфортном автобусе, а на добитом минивэне. Билетов не выдавали. Расписание не соблюдали.

После публикаций зазывалами заинтересовались.

Несколько машин оказались на штрафстоянках. Расписание автобусов на маршруте Гродно-Щучин уплотнили, чтобы удовлетворить спрос пассажиров.

Однако спустя время «бомбилы» вернулись, рассказали в МАП.

«Недавно пассажирку буквально за руку увели из маршрутки. Она забронировала билет заранее. Но в последний момент отказалась ехать, попросила сделать отмену. «Зазывалы» пообещали доставить ее быстрее», – рассказывает один из водителей.

Раньше на этом «маршруте» работали машины такси, что создавало хотя бы видимость легальных перевозок. Теперь же, как отмечают перевозчики, чаще всего пассажиров «перехватывают» водители обычных с виду легковушек и минивэнов.

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