Битва ястребов и технократов Екатерина Ланд, «ВотТак»

11.05.2024, 12:45

В России усилились позиции двух кланов.

Владимир Путин 10 мая переназначил Михаила Мишустина на должность премьер-министра, а в российских СМИ уже начала появляться первая информация о вероятном составе нового правительства. Подробнее о том, как будет формироваться новый кабинет министров, когда это произойдет и какие перестановки планируются.

Как назначается премьер-министр и вице-премьеры

Согласно российскому законодательству, предыдущий состав правительства сложил свои полномочия в день инаугурации президента — 7 мая. Это происходит вне зависимости от того, меняется или переизбирается глава страны. Бывшие чиновники продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового состава, но с приставкой «и.о.».

В 2024 году порядок формирования кабинета министров будет производиться по обновленной Конституции. После вступления в должность у президента есть две недели на то, чтобы предложить кандидатуру премьер-министра. Госдума рассматривает кандидата в течение недели. Если депутаты утверждают его, то президент своим распоряжением производит назначение.

Если Госдума отклонит кандидатуру, то у главы государства есть еще неделя, чтобы представить другого претендента на место премьера.

Согласно закону, депутаты могут трижды отклонять предложенных им кандидатов на пост премьера. После этого президент может самостоятельно назначить председателя правительства без утверждения нижней палатой парламента либо вовсе распустить Думу.

Как пишет «Агентство», в этом году впервые за 24 года во власти Владимир Путин внес кандидатуру премьер-министра после инаугурации с задержкой в три дня. В последний раз задержка с назначением премьера после отставки правительства из-за инаугурации нового президента была в 2000 году. Тогда Путин, вступивший в должность президента 7 мая, внес кандидатуру Михаила Касьянова 10 мая. Госдума утвердила его 17 мая.

В 2004, 2012 и 2018 годах Путин вносил кандидатуры премьеров в день инаугурации. Дмитрий Медведев, ставший президентом в 2008 году, также в день назначения внес кандидатуру Путина.

В этот раз Госдума утвердила Михаила Мишустина в должности премьер-министра в день внесения его кандидатуры на рассмотрение. Его назначение в полном составе поддержали «Единая Россия», «Новые люди» и ЛДПР. Фракция КПРФ от голосования воздержалась.

В разговоре с «Вот Так» политолог Аббас Галлямов отметил, что не стоит обращать внимание на задержку в предложении кандидатуры премьера, поскольку Путину нужно «и вице-премьеров, и министров утрясти».

«Путин уже стареет. Та операция, которая раньше занимала день, теперь длится неделю», — говорит он.

Новый кабинет министров

О том, что Мишустин сохранит за собой должность, ранее сообщали российские СМИ, поэтому его переназначение не стало сюрпризом. Галлямов в разговоре с «Вот Так» отметил, что самая интересная часть — это назначение вице-премьеров и распределение обязанностей между ними.

Как и в случае с главой кабинета министров, вице-премьеров и федеральных министров назначает президент после одобрения Госдумы. Кандидатуры же подбирает премьер-министр, то есть Михаил Мишустин. Он должен сделать это в течение двух недель после своего назначения.

У Госдумы будет одна неделя на то, чтобы утвердить или отклонить предложенных кандидатов. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, 13 мая депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров, 14 мая — министров.

По информации источников РБК, главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева (сына секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева) рассматривают на должность вице-премьера в новом составе правительства. В случае если он займет эту позицию, главой Минсельхоза, вероятно, станет первая заместительница Оксана Лут.

По данным РБК, в роли вице-премьера Патрушев будет ответствен за координацию деятельности Минсельхоза и Минприроды, Россельхознадзора, Росгидромета, Росприроднадзора, Росводресурсов, Рослесхоза, Росрыболовства и Роснедр. Эти сферы в прошлом правительстве курировала Виктория Абрамченко, которая, в частности, занималась нацпроектом «Экология» и госполитикой в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.

Аббас Галлямов считает, что назначение Патрушева-младшего — это «один из важных индикаторов, свидетельствующих об усилении позиции Николая Патрушева», который является одним из лидеров «лагеря ястребов». Эта группа людей в правительстве РФ работает на «конфронтацию с Западом» и «тотальную войну с Украиной».

Другой важный фактор — возможное назначение бывшего главы «Интер РАО» Бориса Ковальчука (сына друга Путина Юрия Ковальчука) на позицию главы Счетной палаты, обращает внимание Галлямов.

«Его отец, по сути, является лидером противоположного лагеря — технократов. Они считают, что нынешнего уровня конфронтации и мобилизации экономики достаточно. Не нужно это превращать в тотальную войну, как предлагают «ястребы», — объясняет политолог.

Помимо Ковальчука Совфед предложил Путину еще две кандидатуры на должность главы Счетной палаты: председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, а также и. о. председателя Счетной палаты Галину Изотову.

Другие вероятные назначения в новом правительстве

РБК 10 мая также сообщил о других возможных перестановках в новом правительстве. Так, например, Денис Мантуров сохранит за собой пост вице-премьера, но при этом покинет пост главы Минпромторга. Главный претендент на его должность — действующий губернатор Калининградской области Антон Алиханов, утверждают источники издания.

Николай Шульгинов может уйти с поста главы Минэнерго, сообщает РБК. Его могут заменить на губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Юрий Трутнев тоже собирается уйти с поста вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. Кто его заменит — неизвестно, пишет РБК.

На пост главы Минспорта вместо Олега Матыцина рассматриваются три кандидата: губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также два заместителя нынешнего главы — Одес Байсултанов и Азат Кадыров.

Те, кто точно, по данным РБК, сохранят свои позиции: вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников.

Екатерина Ланд, «ВотТак»