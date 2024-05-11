Головоломка для гениев: надо отыскать число 83 среди 88 5 11.05.2024, 12:58

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Задание нужно выполнить всего за пять секунд.

Разгадывание различных загадок - это хороший способ проверить свои способности и одновременно потренировать их, чтобы в следующие разы приступать к таким задачам «во всеоружии».

Если регулярно разгадывать головоломки и лелеять в себе неравнодушие к оптическим иллюзиям, то результат точно не заставит себя ждать - после короткого периода времени, потраченного на разгадывание таких загадок, вы сможете заметить, что с каждым разом такие задачи даются вам все легче и легче.

А еще это просто хороший способ, чем занять себя и своих родных и друзей в свободное время. При желании даже можно провести своеобразные соревнования - разгадывать загадки на скорость, проверить, кто из вас справится быстрее всех, и вручить этому человеку символический приз (какой именно - это уже на усмотрение вашей фантазии).

В следующей оптической иллюзии нужно будет отыскать число 83 среди большого количества чисел 88.

Если при взгляде на эту картинку в вашей голове сразу появилась мысль: «Да что там разгадывать - это точно будет легко», то гоните эту мысль от себя. Ведь не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Одно дело - искать спрятанное число без ограничений во времени, и совсем другое - когда нужно отыскать правильный ответ за определенный промежуток времени. В этой загадке у вас будет всего 5 секунд на поиск числа 83, поэтому придется очень хорошо постараться.

Из-за большого количества одинаковых чисел 88 просто глаза будут разбегаться. Это может выбить из колеи, и будет казаться, что никакого другого числа там нет. Но не стоит верить этому обману зрения - там точно где-то есть число 83. И вам нужно будет найти его как можно быстрее.

Выберите свою тактику разгадывания, которая будет для вас самой удобной - можете осматривать по очереди каждую строку с числами, а можете начать с осмотра столбцов.

Здесь можно посмотреть правильный ответ.