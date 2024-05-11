Водителя упавшего в Петербурге в реку автобуса заставили выйти на работу после 20-часовой смены 4 11.05.2024, 13:19

4,858

Жена водителя рассказала подробности.

Водителя Рахматшоха Курбонова, управлявшего автобусом, упавшим в реку Мойка в Санкт-Петербурге, заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены, пишет телеграм-канал «112».

Как рассказала супруга Курбонова, накануне трагедии мужчина вернулся с работы домой около 2 часов ночи, отработав с 5 утра. Уже в половину восьмого его разбудили и велели опять выйти на работу. На здоровье водитель не жаловался, однако к ДТП могла привести усталость, полагает женщина.

Телеграм-канал «Mash на Мойке», в свою очередь, сообщает, что Курбонов только в течение последнего года получил несколько штрафов за нарушения правил дорожного движения и за невыполнение обязанностей в связи с ДТП.

Компанию ООО «Такси», которой принадлежит упавший в реку автобус, создала и 25 лет возглавляла подруга председателя Совета Федерации, экс–губернатора Петербурга Валентины Матвиенко — Татьяна Калюжная, выяснили «Важные истории».

В 2022 году Калюжная решила продать компанию холдингу «Питеравто» за символическую цену. «По факту это будет дарение», — объяснил тогда изданию «Деловой Петербург» источник, знакомый с ходом сделки. В настоящий момент единственным учредителем компании является Кузнецов Павел Владимирович. Ранее он был сотрудником ООО «Стандарт», принадлежащего однофамильцам Калюжной — Александру и Андрею.

В 2021 году компания ООО «Такси» выиграла семь госконтрактов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по городским маршрутам на 2022–2028 годы, указывают «Важные истории».

Пассажирский автобус упал в реку в центре Санкт-Петербурга днем 10 мая. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области, в качестве подозреваемого по делу о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств по части 5 статьи 264 УК РФ был задержан водитель. Жертвами ДТП стали семь человек.