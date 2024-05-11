Стало известно, когда в Беларусь вернется теплая погода 1 11.05.2024, 13:22

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Прогноз на 12—14 мая.

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Беларуси на 12—14 мая.

В воскресенье будет очень холодно. Преимущественно без осадков, только днем в отдельных районах по востоку небольшие кратковременные дожди. Ночью на большей части территории заморозки 0.. -3°С, местами минимальная температура воздуха +1.. +4°С, максимальная днем от +9°С по востоку до +18°С по юго-западу.

В понедельник без осадков. Ночью +1.. +5°С, местами, а по северо-востоку во многих районах заморозки 0.. -3°С; температура воздуха днем +11.. +17°С, по юго-западу до +19°С.

На Радуницу, 14 мая, преимущественно без осадков, лишь местами на севере небольшие кратковременные дожди.

Ночью +1.. +8°С, местами заморозки 0.. -3°С; температура воздуха днем от +12°С по востоку до +20°С по юго-западу.

Теплеть начнет со среды.