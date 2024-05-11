В Донецке «прилетело» по месту массового сбора боевиков 11.05.2024, 13:34

2,536

Оккупанты и коллаборанты собирались праздновать «день ДНР».

Во временно оккупированном Донецке 11 мая прогремели взрывы. Прилетело неподалеку от места, где оккупанты и коллаборанты собрались, чтобы праздновать «день ДНР» и откуда должен стартовать автопробег, передает obozrevatel.com.

Предварительно сообщается о пострадавших. О событиях в Донецке пишут российские СМИ.

«ВСУ ударили рядом с местом, где собирались участники автопробега ко Дню ДНР — в них прилетели осколки. Участники эвакуировались. Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие. В момент удара наш корреспондент находилась на месте», – пишет один из z-каналов, публикуя видео с испуганной пропагандисткой.

После взрыва над городом виден черный дым.

Пропагандисты опубликовали также сам момент «прилета» в Ленинском районе оккупированного облцентра.

При этом, по данным журналиста Дениса Казанского, в автопробеге планировали принять участие боевики.

«В оккупированном Донецке прилет по месту сбора боевиков «ДНР», которые собрались чтобы отметить 10 лет провозглашения «ДНР», – написал он.