В Донецке «прилетело» по месту массового сбора боевиков
- 11.05.2024, 13:34
- 2,536
Оккупанты и коллаборанты собирались праздновать «день ДНР».
Во временно оккупированном Донецке 11 мая прогремели взрывы. Прилетело неподалеку от места, где оккупанты и коллаборанты собрались, чтобы праздновать «день ДНР» и откуда должен стартовать автопробег, передает obozrevatel.com.
Предварительно сообщается о пострадавших. О событиях в Донецке пишут российские СМИ.
«ВСУ ударили рядом с местом, где собирались участники автопробега ко Дню ДНР — в них прилетели осколки. Участники эвакуировались. Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие. В момент удара наш корреспондент находилась на месте», – пишет один из z-каналов, публикуя видео с испуганной пропагандисткой.
После взрыва над городом виден черный дым.
Пропагандисты опубликовали также сам момент «прилета» в Ленинском районе оккупированного облцентра.
При этом, по данным журналиста Дениса Казанского, в автопробеге планировали принять участие боевики.
«В оккупированном Донецке прилет по месту сбора боевиков «ДНР», которые собрались чтобы отметить 10 лет провозглашения «ДНР», – написал он.