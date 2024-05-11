Минский моторный завод выпустил собственную коллекцию носков

Минский моторный завод выпустил собственную коллекцию носков5
- 11.05.2024, 13:35
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Трепещи, Mark Formelle.
Минский моторный завод, который выпускает дизельные тракторные двигатели, запустил в продажу собственную коллекцию носков с «духом настоящего моторостроителя», сообщает пресс-служба предприятия.
В коллекции носки всего двух цветов — черного и белого, и всего двух размеров: 25 — для женщин и 27 — для мужчин. Но можно выбрать носки с понравившейся надписью: «Аллергия на низкие обороты», «Работаю на двигателе внутреннего сгорания», «Завожусь с полуоборота» и так далее.
Носки будут продаваться в фирменных магазинах ММЗ.