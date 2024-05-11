Минский моторный завод выпустил собственную коллекцию носков 5 11.05.2024, 13:35

2,046

Трепещи, Mark Formelle.

Минский моторный завод, который выпускает дизельные тракторные двигатели, запустил в продажу собственную коллекцию носков с «духом настоящего моторостроителя», сообщает пресс-служба предприятия.

В коллекции носки всего двух цветов — черного и белого, и всего двух размеров: 25 — для женщин и 27 — для мужчин. Но можно выбрать носки с понравившейся надписью: «Аллергия на низкие обороты», «Работаю на двигателе внутреннего сгорания», «Завожусь с полуоборота» и так далее.

Носки будут продаваться в фирменных магазинах ММЗ.