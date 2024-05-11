У подруги путинского миллиардера нашли четыре виллы в Австралии 2 11.05.2024, 14:11

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Стоимостью более чем 26 млн евро.

50-летняя гражданка РФ Светлана Елисеева, подруга российского подсанкционного олигарха Эдуарда Худайнатова, номинального владельца дорогостоящих яхт Владимира Путина и других представителей российской элиты, приобрела в Австрии четыре виллы стоимостью более чем 26 млн евро. Об этом говорится в совместном расследовании «Важных историй», OCCRP и Paper Trail Media.

Первым на покупку гражданкой России четырех вилл в курортном австрийском городке Кицбюэль обратило внимание местное издание Tiroler Tageszeitung. В материале газеты упоминалось, что владелицей недвижимости общей стоимостью более 26 млн евро является некая «Светлана Е.», которая приобрела виллы на свой кипрский паспорт.

Расследователи выяснили, что «Светлана Е.» – это Светлана Елисеева, подруга находящегося под западными санкциями президента ОАО «Независимая нефтегазовая компания», миллиардера Эдуарда Худайнатова. Она же, по данным журналистов, является матерью двух его детей.

Связь Елисеевой с Худайнатовым расследователи установили благодаря тому, что женщина подала в 2016 году заявку на получение «золотого» паспорта Мальты, в которой указала, что ее «партнером» является Худайнатов. Также в этих документах фигурировали двое ее несовершеннолетних детей, в том числе старшая дочь Юлия, которая в настоящее время живет в Лондоне.

Первую виллу в Кицбюэле Елисеева, как утверждают расследователи, приобрела в 2017 году за 13,2 млн евро. Следующую покупку элитной недвижимости в этом городке она совершила годом позже, приобретя участок с расположенными на нем двумя шале за 6 млн евро. Спустя три года Елисеева, по информации журналистов, купила четвертую виллу в Кицбюэле за 7 млн евро.

Кипрский паспорт, благодаря наличию которого она приобрела все четыре шале в Австрии, Елисеева получила за несколько месяцев до первой покупки. В 2017 году Кипр давал свои паспорта иностранцам по программе «гражданство в обмен на инвестиции», согласно которой инвестору было нужно вложить в экономику государства не менее 2,5 млн евро.

Журналисты со ссылкой на свои источники пишут, что Елисеева не могла приобрести паспорт и шале в Австрии на свои доходы, так как на протяжении всей своей трудовой деятельности, которая с 1995 года была связана с компаниями Худайнатова, она получала менее 100 тысяч рублей в месяц. И лишь в последние два года ее доходы резко возросли: в 2023 году она получила 43 млн рублей от «Независимой нефтегазовой компании», президентом которой является Худайнатов.

Расследователи отмечают, что, помимо австрийской недвижимости, Светлана Елисеева владеет двумя роскошными квартирами в центре Москвы, а также поместьем из семи жилых домов общей площадью 3 тыс. кв. м, стоимость которых оценивается в более чем 4 млрд рублей (более 40 млн евро).

В комментарии журналистам юрист Елисеевой заявил, что виллы в Австрии она покупала на свои средства, а недвижимости на 40 млн евро в России у нее нет и партнером Худайнатова она не является. Сам Худайнатов на вопросы расследователей не ответил.

Эдуард Худайнатов начал карьеру руководителя в российском нефтегазовом бизнесе в 2003 году, возглавив «Севернефтегазпром», дочернее предприятия ОАО «Газпром». Спустя пять лет он стал вице-президентом «Роснефти», а в 2010 году возглавил компанию. После ухода из «Роснефти» Худайнатов стал президентом ОАО «Независимая нефтегазовая компания».

В 2000 году Худайнатов возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина в ХМАО. О связях предпринимателя с российским президентом рассказывал в своем расследовании центр «Досье». По данным расследователей, Худайнатов значился владельцем яхты «Шахерезада», которую впоследствии подарили президенту Владимиру Путину на Новый год. Ее строительство обошлось в 583 миллиона евро.

Бизнесмен, как утверждали в «Досье», «выполняет функции подставного лица для Владимира Путина и людей из его окружения, на него записывали дорогостоящие суда, которыми он сам не пользовался». Он также является формальным собственником яхты Amadea, которую власти США называют собственностью миллиардера Сулеймана Керимова, и 135-метрового суда Crescent, которое власти Испании задержали как собственность Игоря Сечина.