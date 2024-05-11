Стало известно, кого наемники «Вагнера» в Беларуси готовят для войны в Украине 1 11.05.2024, 14:18

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Но делают они это без энтузиазма.

Наемники ЧВК «Вагнера» в Беларуси готовят операторов дронов для российской армии. Хотя они делают это неохотно, поскольку платят им за это немного.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, инструкторы ЧВК «Вагнера» в течение двух недель обучают мобилизованным военной топографии, артиллерии, медицинской подготовке, организации управления и связи.

«И главный акцент на двухнедельных курсах именно на овладении операторскими навыками управления БПЛА, в частности FPV-дронами. После таких экспресс-курсов - на войну в Украину», - говорится в сообщении.

Впрочем, как отмечают партизаны, инструкторская работа и зарплата не устраивает «вагнеровцев» и в Беларуси наблюдается отток инструкторов, выбирающих участие в войне в Африке, где деньги платят больше.

По информации Центра национального сопротивления за последний период, количество «вагнеровцев» на территории Беларуси сократилось с 500 человек до 400.