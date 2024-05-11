ГУР опубликовало список россиян, причастных к ударам «Кинжалами» по Украине 11.05.2024, 14:23

В нем 29 человек.

Оперативники и аналитики Главного управления разведки идентифицировали 36 россиян, причастных к ударам ракетами «Кинжал» по Украине.

Полный список обнародован на сайте ГУР.

В нем 29 человек командного, летного и технического состава 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации ВКС РФ и семь офицеров из числа технического персонала полка.

Как рассказали в ГУР, 44-й полк был сформирован 1 декабря 2021 года. Место его постоянной дислокации — аэродром Саваслейка Нижегородской области РФ.

Полк имеет двухэскадрильную структуру, штатно до 24 самолетов, а именно истребителей-перехватчиков дальнего действия МиГ-31К.

Украинские разведчики также установили бортовые номера самолетов МиГ-31К из состава полка: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

Эти самолеты являются носителями ракет Х-47М2 «Кинжал». Боевая часть ракеты — 500 кг, может быть и ядерий заряд. Назначение этих ракет — нанесение максимально быстрых ударов на дистанции до 2000 км.

Гиперзвуковая скорость полета ракеты на финальном участке достигается благодаря разгону самолета-носителя до сверхзвуковых параметров (то есть МиГ-31К выполняет роль «первой ступени» ракеты).

«За каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие», — отметили в ГУР.