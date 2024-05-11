Уроки испанского: как Антон Чичкан покоряет польский футбол 11.05.2024, 14:39

Белорусский вратарь помог краковской «Висле» сенсационно выиграть Кубок Польши.

Белорусский голкипер с командой из первой лиги выиграл Кубок Польши, обеспечив клубу участие в еврокубках.

Журналист Tochka.by поговорил с футболистом о новом этапе карьеры.

За относительно небольшой промежуток времени Антон Чичкан успел поиграть в четырех зарубежных командах и завоевал уже три трофея.

При этом приходится думать не только о футболе, но также разбираться в юридических тонкостях и бюрократических процессах.

Недавно, едва оформив документы на работу и выйдя в основе, белорусский вратарь помог краковской «Висле» сенсационно выиграть Кубок Польши.

Это обеспечило команде, выступающей в первой лиге, участие в еврокубках. Но не отменило главную задачу на сезон – выход в высший дивизион польского чемпионата.

В преддверии решающих баталий журналист Tochka.by поговорил с голкипером о новом вызове в карьере, тяжбе с бывшим клубом и европейском футболе.

Все решилось за пару дней

Как рассказал Антон, представители «Вислы» сами вышли на него с предложением. В тот момент он находился в Минске. Соглашение было подписано в феврале: до конца сезона, но с опцией автоматического продления.

Желанию тренерского штаба укрепить вратарскую позицию и усилить конкуренцию не помешало наличие трех голкиперов: испанца Альваро Ратона (соотечественника главного тренера) и перспективных Камиля Броды и Якуба Стенпака (им на тот момент было 22 года и 18 лет соответственно).

Дебют белоруса в новой команде откладывало долгое оформление документов, разрешающих работать в Польше.

Все, что ни делалось, оказалось к лучшему. Вопросы были улажены аккурат к одному из ключевых поединков сезона – финалу Кубка Польши против «Погони» из Щецина.

Главный тренер доверил Антону место в основе и не прогадал. На девятой компенсированной минуте длинный пас вратаря со штрафного привел к голу и дополнительному времени, а там – и к итоговой победе (2:1).

Спортсмен признался, что для него выход на поле неожиданностью не стал, поскольку он ответственно подходит к тренировкам, чтобы ни происходило вокруг.

«Вплоть до дня финала я точно не знал, буду играть или нет. Но я два месяца в команде, спокойно готовился. Знаю, чего хочет тренерский штаб, какой футбол мы проповедуем, поэтому для меня это сюрпризом не было. Я работал, тренеры это видели. Команда выиграла – значит, решение было правильным», – отметил футболист.

И подчеркнул, что главной задачей на сезон остается выход в высший дивизион, поэтому нет поводов долго праздновать и останавливаться на достигнутом.

Через тернии

Журналист поинтересовался, на каком этапе ситуация с долгами предыдущего клуба, который, как выяснилось, не выполнил финансовые обязательства перед легионерами.

Антон рассказал, что Международная федерация футбола ожидаемо заняла его сторону и запретила чемпиону Грузии регистрировать новых игроков, пока полностью не рассчитается по прошлым контрактам.

Белорусский вратарь отметил, что предлагал руководству батумского «Динамо» разойтись мирно. Но ожидаемого ответа не последовало, что весьма странно для команды, которая претендует на участие в Лиге чемпионов.

В FIFA с этим строго. И возможные финансовые потери при отстранении клуба от еврокубков несопоставимы с долгами перед игроками.

Антон уверен, что вопрос разрешится в ближайшее время. И, по его признанию, это никак не отвлекает от футбола.

«Трудности в любом случае закаляют, делают сильнее. Но я не считаю это какой-то большой проблемой. Да, неприятно. Но для меня в первую очередь важно доказывать на футбольном поле, на тренировках и в играх», – подчеркнул собеседник.

Польский испанский

Нельзя не заметить весомый испанский легион в краковской «Висле», в том числе на тренерском мостике. В связи с этим Антон рассказал о забавном моменте.

Когда он уже понимал, что перейдет в новую команду, был настроен на изучение польского языка. Но даже местные ребята с ходу начали шутить: «Какой польский? У нас тут бесплатные уроки испанского».

Впрочем, по признанию вратаря, в плане коммуникации проблем нет. Легионеры общаются на английском, а с поляками он уже может изъясняться на их языке. Страж ворот продолжает повышать уровень польского и рассчитывает, что вскоре сможет говорить более свободно.

Пока все мысли связаны с клубом

Журналист Tochka.by не упустил возможности пошутить по поводу испанцев. И намекнул на то, что такое их количество в команде поможет лучше понять менталитет и найти дорогу в сборную, которую тоже возглавляет испанский специалист.

Антон подчеркнул, что сейчас все его мысли связаны с клубом. Ведь если попадание в сборную зависит от желания тренерского штаба, то дальнейший виток карьеры полностью в его руках во всех смыслах.

Он уже не раз обозначал готовность выступать за национальную дружину, если наставники посчитают, что его игра принесет пользу. В любом случае Карлос Алос точно сможет все узнать напрямую у коллеги.

«Сейчас три очень важных поединка. Нам нужно завоевывать путевку в Экстракласу, потому что клуб с такой богатой историей, развитой инфраструктурой и поддержкой фанатов должен играть в высшем дивизионе. Я верю, что все получится», – сказал голкипер.

Кстати, у Антона есть еще один условный стимул пробиться в высший польский дивизион. Там можно будет встретиться с соотечественниками, которые неплохо заявляют о себе в своих командах. Вратарь поддерживает связь с Ильей Шкуриным. А с Евгением Шикавкой ему и вовсе есть что вспомнить со времен дубля БАТЭ.

Какой чемпионат сильнее?

Нельзя было не задать и стандартный вопрос – по поводу сравнения чемпионатов Беларуси, Грузии и Польши (в первой лиге).

Антон отметил, что не может сейчас дать объективную оценку белорусскому первенству, поскольку лишь периодически следит за ним со стороны. А за последние три года там многое изменилось.

В сравнении с грузинским польский Д2, конечно, выглядит на порядок сильнее. Тот факт, что «Висла» выиграла Кубок Польши, на равных сражаясь с представителями «вышки», говорит сам за себя.

Правда, белорусский вратарь все же высказался с оговоркой, ведь каждый хвалит свое «болото». Есть объективные факторы: освещение в СМИ, количество занимающихся футболом в Польше и возможности привлекать больше легионеров из Европы.

Не готов собеседник сейчас говорить и о дальнейших планах. Многое зависит от конечного результата.

Он может однозначно оценить лишь бытовые условия и тот факт, что пока все договоренности и обязательства клубом выполняются.

«В плане футбола, команды, организации процесса, жизни мне и моей семье все очень нравится. Если поступит предложение продолжить, конечно, соглашусь», – заметил футболист.

Тем более что в следующем сезоне клуб сразится за Суперкубок Польши и будет выступать в еврокубке.

Путь трудный, но интересный

В конце беседы журналист предложил Антону порассуждать не тему, почему белорусские футболисты редко проявляли себя в европейских топ-чемпионатах.

Антон Чичкан полагает, что этому есть весьма простое объяснение.

Каждый спортсмен волен выбирать свой путь. Поехать туда, где не надо учить другой язык, ждать разрешения на работу и можно обеспечить себя за относительно недолгий век футболиста. В этом нет ничего плохого, и везде могут быть свои трудности.

«В Европе другой менталитет, иное понимание жизни, выше конкуренция. Приходится подстраиваться. Это на самом деле тяжело не только для футболистов. Для любого, кто переезжает в другую страну, отказываясь от привычно уклада жизни», – считает игрок.

Антон подчеркнул, что ни в коем случае не хочет навешивать ярлыки. Каждому свое. Есть и другие нюансы. Европейскому клубу, например, проще взять игрока если не из ЕС, то из Южной Америки или Африки.

Белорусский вратарь осознает, что для многих это серьезный шаг, выход из зоны комфорта. Но его это не останавливает, ему интересно. Антон признался, что всегда хотел прочувствовать европейский футбол и стиль жизни. И развиваться не только как спортсмен, но и узнавать другой мир, учить языки, открывать новые страны.

А еще собеседник давно определился, в каком топ-чемпионате хотел бы испытать свои силы. Его привлекает английский футбол – скоростями, атлетизмом и непредсказуемыми результатами, когда каждая команда может обыграть любую другую.

Антон верит, что нет ничего невозможного. В прошлый раз, когда журналист разговаривал с голкипером в Батуми, он отмечал, что, конечно, хотел бы поиграть в Европе. И Польша была бы хорошим вариантом продолжения карьеры.