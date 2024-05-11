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В одной из школ Беларуси охранник записывал данные паспортов посетителей

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  • 11.05.2024, 15:01
  • 1,800
В одной из школ Беларуси охранник записывал данные паспортов посетителей

Это законно?

Национальный центр защиты персональных данных Беларуси сообщил, что к ним поступила жалоба на одно из учебных учреждений страны. Белоруса или белоруску не устроил тот факт, что при посещении школы работник охраны вносил в журнал регистрации паспортные данные посетителей (фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта), сообщает Telegraf.news.

Оказалось, что столь распространенная практика влечет за собой «избыточную обработку персональных данных», и это является нарушением. Правда, речь идет только о серии и номере паспорта, рассказали в пресс-службе ведомства.

В итоге сотрудники Центра защиты персональных данных потребовали у руководства школы изменить подход к регистрации посетителей. Другими словами, записывать вашу фамилию, имя и отчество сотрудники учреждений образования могут, а вот данные паспорта — нет.

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