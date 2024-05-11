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ВСУ показали эффектное уничтожение российского танка

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  • 11.05.2024, 15:09
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ВСУ показали эффектное уничтожение российского танка

Из экипажа в живых остался только водитель.

Украинские военнослужащие нанесли эффективное огневое поражение по вражескому танку, в результате которого россияне понесли потери в живой силе и технике. После удара из экипажа в живых остался только водитель.

Одному из оккупантов удалось выбраться из горящего танка. Об этом в Telegram сообщила 77-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ.

Танк российских оккупационных войск двигался вдоль лесополосы, однако спрятаться за зелеными насаждениями захватчикам не удалось. В итоге противотанкисты 77-й отдельной аэромобильной бригады во взаимодействии с подразделением Национальной гвардии уничтожили вражеский танк.

После нанесения точного удара вражеская техника загорелась. Из экипажа в живых остался только механик водитель, который выбрался из горящего танка и убежал.

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