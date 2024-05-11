«Готовится большая заварушка» 2 11.05.2024, 15:18

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Зачем Россия наращивает военное присутствие в одной из стран?

С начала года Россия наращивает военное присутствие в Ливии. Туда перебрасывают кадровых военных Минобороны под видом наемников, а также новобранцев «африканского» направления ЧВК «Вагнер». Где базируются российские военные в Ливии, чем они там занимаются и какие интересы преследуют, выяснила «Верстка» совместно с проектом All Eyes on Wagner при участии Радио Свобода и расследовательского проекта «Система».

Активная переброска российских военных и наемников в Ливию, по нашим данным, началась в последние три месяца. Военный контингент сосредоточен в основном на востоке страны — на территории, контролируемой союзником Кремля, командиром Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. Западную часть страны и столицу, Триполи, контролирует признанное ООН Правительство национального согласия.

По информации источника All Eyes on Wagner в органах безопасности Ливии, за последние две недели в страну прибыли по меньшей мере 1800 российских военных. Часть из них направили в Нигер, остальные остались в Ливии в ожидании дальнейших инструкций.

Собеседник «Верстки», один из прибывших в Ливию военных, рассказал, что его вместе с несколькими сотнями военнослужащих сил специального назначения передислоцировали из Украины в начале года. Еще несколько тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» «африканского направления» и профессиональных военных прибыли в Ливию с февраля по апрель.

При этом сами военнослужащие в беседах с журналистами отмечают, что находятся в Ливии неофициально: они присутствуют на территории страны как представители частной военной компании. Какой именно — они не уточняют.

С начала марта российских военных и российскую технику удалось обнаружить как минимум в десяти точках на востоке Ливии. Как выяснили «Верстка» и All Eyes on Wagner, российские войска базируются как вокруг крупных военных баз — Джуфра, Гардабии, так и рядом с более мелкими — Ваддан и Эль-Мардж.

Часть прибывших российских военнослужащих, по словам источников «Верстки», занимается инструктажем и обучением местных военных и новобранцев «африканского направления». Другие выполняют точечные боевые задачи: к примеру, прикрывают транспортировку военной техники.

«Такой суеты никогда не было, здесь тектонические сдвиги, — говорит источник «Верстки» из числа военных, находящийся в Ливии. — Думаю, что готовится большая заварушка».

Вблизи военных объектов в Ливии все чаще стали появляться российские военные

О возросшей активности говорят и данные о местоположении пользователей мессенджера Telegram вблизи военных объектов в Ливии. 5 марта один из российских военных «засветился» рядом с авиабазой Гардабия в окрестностях Сирта, города на берегу средиземноморского залива. Его аккаунт был зарегистрирован под именем «Андрей». За несколько месяцев до этого владелец аккаунта находился в Мулино Нижегородской области, где идет подготовка российских военных для участия в боях в Украине.

Почти через две недели после того, как «Андрей» появился на авиабазе Гардабия, Ливийская национальная армия организовала там же учения, которые включали в себя использование нескольких зенитных ракетных комплексов «Панцирь» — на картах видна небольшая взлетно-посадочная полоса, где и находились установки ЗРК.

Следующей в поле зрения попала группа российских военных в городе Эль-Мардж. 17 марта их фотографии появились в ливийский соцсетях. Мы подтвердили геолокацию снимков, сравнив запечатленные на них здания и конструкции с фотографиями из космоса.

В начале мая в Джуфре заметили еще двоих российских военных — «Верстка» зафиксировала их по геолокационным данным телеграм-аккаунтов. Среди них тот самый «Андрей», который в марте находился на авиабазе Гардабия — там он пробыл как минимум до апреля, а к маю переместился в Джуфру. К этому моменту он изменил свой ник в мессенджере с «Андрея» на «Curw».

Второй россиянин, который оказался на базе в Джуфре в начале мая — 26-летний судимый за кражу уроженец Владимирской области Павел Вавилов. В военную сферу он мог попасть в последние годы: еще в 2020, судя по данным утечек, Вавилов работал охранником, а до этого — таксистом. На его имя выписано множество штрафов за нарушение ПДД, а также открыто несколько исполнительных производств за долги по коммунальным платежам. «Верстка» нашла еще один его телефон, привязанный к другому телеграм-аккаунту. На фотографии в этом профиле Вавилова — автомобиль с номерами «ЛНР».

Переброска оружия и транспорта

В течение последних нескольких недель участились поставки российского оружия и транспорта из Сирии в Ливию.

30 марта телеграм-канал «Военный осведомитель» опубликовал несколько фотографий учений Ливийской национальной армии. В кадр попали российские бронетранспортеры «Тигр» СБМВПК-233136 в пятидверной модификации. Судя по эмблемам подразделений на передних дверях, машины доставили в 106‑ю бригаду «Сирт» Ливийской национальной армии. Ею командует сын Хафтара — Саддам Хафтар.

Помимо фотографий в канале выложили и видео учений. Сравнив рельеф, попавшие в кадр постройки и памятники, мы выяснили, что оно было снято между авиабазой Джуфра и городом Ваддан на юго-западе Ливии.

Российские военные близ базы Джуфра

Российская техника попадает в Ливию по морю. Один из собеседников «Верстки» из числа военных уточнил, что лично был в «военном порту» и сопровождал технику оттуда на «военные базы».

В ряде случаев российскую военную технику и оружие доставляют в Ливию из сирийского порта Тартус. 2 апреля там заметили два российских десантных корабля — «Александр Отраковский» и «Иван Грен». 6 апреля эти же корабли находились у берегов Крита. 8 апреля они прибыли в порт Тобрук в Ливии. Один из них даже попал в объективы камер ливийских журналистов. Корабли перевозили транспортные средства и оружие: одна из установок похожа на советские минометы 2С12 «Сани». По данным расследователей, это была уже пятая поставка российской техники за последние полтора месяца. Как свидетельствуют спутниковые снимки, «челночные» рейсы «Отраковского» и «Грена» продолжились и после 8 апреля. На фотографии сервиса Planet.com, сделанной 11 апреля, оба корабля можно увидеть в порту Тартуса. На снимке за 14 апреля «Иван Грен» виден пришвартованным в порту Тобрука.

О переброске российского оружия и транспорта упоминал и специалист по Ливии, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джалель Харчауи. Он также писал о передислокации российских военнослужащих на военную базу Брак аль-Шати. По его данным, численность русскоязычного персонала базы за последние недели увеличилась примерно на четверть. Мы подтвердили присутствие российских военных в этом районе.

В начале мая мы обнаружили телеграм-акканут в непосредственной близости от базы. Он был зарегистрирован на российский номер под ником «Аркан». Владелец аккаунта — 28-летний россиянин Максим Кукол. В телефонных книгах других пользователей он записан как «Отморозок». Вплоть до 2021 года Кукол, судя по утечкам, не был связан с военной сферой. Он жил в Сочи и работал в разные годы охранником, кладовщиком, грузчиком, разнорабочим. Сведений о его трудоустройстве после 2021 года в открытом доступе «Верстка» не обнаружила. В 2022 году Максим Кукол жил уже в Воронежской области и избавился от оформленных ранее кредитов.

Еще в марте 2024 года журналисты проекта All Eyes on Wagner не находили на базе российские аккаунты. Ситуация изменилась в последние недели.

Российские военные продолжают прибывать и в сирийский порт, который стал своеобразной точкой перераспределения ресурсов. Это подтверждают геолокационные данные пользователей на территории порта Тартус. Один из них — 19-летний военнослужащий ВМФ Антон Заикин. В январе и феврале Заикин находился в районе порта в Балтийске Калининградской области, а в начале мая — в сирийском Тартусе.

В Ливии замечены и сирийцы

Помимо российской техники и солдат из Сирии в Ливию, вероятно, отправляют и сирийских военных. Вместе с 28-летним россиянином в районе авиабазы Брак аль-Шати «Верстка» обнаружила еще один телеграм-аккаунт, привязанный к сирийскому номеру телефона под никнеймом «Saif0987766».

7 марта в районе авиабазы Бенина «засветился» другой сирийский аккаунт под никнеймом «Laith». Эта база известна как центр воздушной логистики ЧВК «Вагнер», а теперь и «Африканского корпуса», подведомственного Минобороны.

Еще одна сирийская учетная запись с никнеймом «Khadora1» была обнаружена на базе в районе Аль-Хароба вместе с российскими телеграм-аккаунтами.

Установить подлинные имена владельцев аккаунтов не удалось. На запросы «Верстки» с просьбой подтвердить личность они также не ответили.

Технические элементы, подтверждающие, что аккаунт @KHADORA1 является сирийским. На первом скриншоте (слева) — аккаунт с указанием номера телефона и одна из сториз. На втором — сториз с напитком: на стакане отмечены соцсети и название кафе, в котором был куплен напиток. На третьем и четвертом скриншоте — сам напиток и группа кафе в Дамаске.

Интересы Кремля в Ливии

Ливия с 2011 года — после свержения Муаммара Каддафи — находится в состоянии гражданской войны и политической нестабильности. Власть в стране делят несколько групп: запад страны со столицей Триполи находится под контролем Правительства национального единства, поддерживаемого ООН, а восток контролирует Халифа Хафтар и управляемая им Ливийская национальная армия.

Турция, США и ряд других стран неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в ливийский конфликт, в том числе с использованием сил ЧВК «Вагнер». Журналистские расследования также подтверждали наличие российских наемников в Ливии как минимум с 2019 года. По оценкам экспертов, Кремль поддерживает Хафтара примерно с 2018 года.

В 2023 году состоялись первые после начала вторжения в Украину публичные переговоры российских чиновников и ливийского командира: в августе к нему в Ливию прилетел замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. А уже в сентябре Хафтар и сам встретился в Москве с Путиным. После этой встречи СМИ неоднократно сообщали о планах Кремля по строительству российской военно-морской базы в Ливии. Ее собирались возвести все в том же Тобруке, куда прибывают российские военные грузы из Сирии.

В январе 2024 года, незадолго до начала масштабной переброски сил, Юнус-Бек Евкуров снова побывал в Ливии. Его встреча с Хафтаром прошла в штабе в Бенгази — недалеко от этого города, между соседними Каминисом и Сулуком, по словам источников «Верстки», уже работает новая тренировочная база российских военных.

Как говорят источники «Верстки» и All Eyes On Wagner, российским контингентом в Ливии управляют четыре командира, находившиеся ранее в Сирии. Они, в свою очередь, подчиняются Юнус-Беку Евкурову.

«Я думаю, что русские делают ставку на войну внутри Триполи между ополченцами, поэтому они перейдут к этому плану», — опасается собеседник из числа военных.

Другой источник отмечает, что нынешние поставки российской техники и переброска военных должна заменить силы ЧВК «Вагнер» в Ливии и подготовить возможность переброски людей в другие страны африканского континента.

Джалель Харчауи в разговоре с журналистами All Eyes On Wagner пояснил, что Ливия отвечает многим из стратегических интересов России в регионе.

«Ливия предлагает чрезвычайно ценный доступ к Средиземному морю, служит южным флангом для оказания давления на НАТО и ЕС и укрепляет диалог с другими ключевыми арабскими странами. Важно отметить, что она также служит проходом в страны Африки к югу от Сахары, предлагая стратегический путь в такие страны, как Судан, Нигер и за их пределы», — сказал эксперт.

По его словам, сотрудничество Кремля с семьей Хафтар позволяет России достичь этих целей при минимизации затрат.

«Грубо говоря, в материальном и денежно-кредитном плане семья Хафтар вознаграждает Москву за то, что она и так делает именно то, что ей нужно», — считает Харчауи

Возросшая военная активность в регионе также может быть связана с предстоящими президентскими выборами, первыми в истории страны. Во избежание продолжения войны провести голосование требует ООН. Предыдущие попытки организовать выборы срывались из-за обострения военного конфликта.