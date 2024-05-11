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Грузия вводит новые правила для белорусских туристов

  • 11.05.2024, 15:39
  • 1,884
Грузия вводит новые правила для белорусских туристов

Уже с 1 июня.

Грузия вводит новые правила для иностранных туристов, в том числе туристов из Беларуси, с 1 июня 2024, пишет «Комсомолка». Так, с этой даты все посетители страны обязаны будут иметь медстраховку на все время поездки. Такое требование содержится в обновленном законе «О туризме и курортах», принятом еще в конце 2023 года, но с 1 июня 2024 года новшества вступают в силу.

Сообщается, что страховка должна покрывать расходы минимум 5 тысяч долларов или евро на экстренные амбулаторные услуги и 30 тысяч долларов либо евро на лечение в стационаре. Оформить полис можно в любой страховой компании. Отмечается, что если у туриста есть страховка для международных путешествия с покрытием «Весь мир», то она для путешествия в Грузию тоже подойдет.

Туристы без страховки рискуют заплатить штраф в размере около $110.

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