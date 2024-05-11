ВСУ ударили из HIMARS по оккупантам, праздновавшим годовщину создания «ДНР» 1 11.05.2024, 15:52

Их «накрыли» в Донецке.

Взрывы раздались во временно оккупированном Донецке в субботу, 11 мая. Был «прилет» в ресторан, где находились оккупанты.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на местные СМИ.

В сети пишут, что был «прилет» в Ленинском районе оккупированного Донецка, а именно в ресторан Paradise.

Очевидцы в сети отмечают, что в ресторане находились российские военные. Они якобы отмечали 10-летие создания так называемой «ДНР».

Оккупанты в сети обвиняют Украину, а также утверждают, что якобы обстрел был с ракетной установки HIMARS.