Почему Беларусь обогнала соседей по инфляции 11.05.2024, 16:03

Контроль не помогает.

Инфляция в Беларуси по итогам четырех месяцев была такой же, как и по итогам трех. Может показаться, что госрегулирование цен приносит пользу. Вот только у соседей безо всякого ценового регулирования она росла гораздо медленнее, пишет сайт «Белорусы и рынок».

По данным Белстата, за четыре месяца цены в годовом выражении выросли на 5,6%. Продовольствие при этом подорожало на 6,2%, непродовольственные товары — на 3,9%, а услуги — почти на 7%. Если считать с начала года, то цены выросли на 2,7%.

«Инфляция находится в рамках установленных параметров, не превышая те пределы, которые нами были разработаны и утверждены на текущий период», — сказал глава МАРТ Алексей Богданов.

Белорусские чиновники очень гордятся передовые достижениями своего ценового регулирования. Даже предлагают другим странам перенимать их передовой опыт. Хотя эти достижения могут кого-нибудь впечатлить, только если их не с чем сравнивать.

Потому что инфляция в Польше была 2%. В Латвии – 0,7%. А в Литве цены в годовом выражении выросли на 0,4%. То есть литовская инфляция была в 14 раз меньше, чем белорусская.

При этом в той же Польше цены на продукты вообще снизились на 0,3%. А прирост цен случился из-за того, что подорожал алкоголь и услуги ресторанов.

«Государственное регулирование цен вводилось как ответная мера на внешние шоки, которые воздействовали на экономику нашей страны», — сказал Богданов.

Шоки у всех были одинаковые, а реакция на эти шоки разная. Все соседи, включая союзную Россию, обошлись без жесточайшего ценового регулирования. Да и вообще без ценового регулирования. При этом даже в России инфляция была не на много выше, чем в Беларуси. Она составила 5,9%.

И действительно, в 2022 году инфляция в Польше была выше белорусской. Она составила 14,4% против 12,8% в Беларуси. В 2023 году разрыв сильно сократился – 6,2% против 5,8%. А в 2024 году польская инфляция была уже в три раза ниже белорусской.

«Если бы не было введено жесткого регулирования цен, то вначале мы действительно увидели ускорение инфляции. Но потом бы происходило объективное замедление темпов инфляции исходя из рыночных условий», — сказала эксперт BEROC Анастасия Лузгина в программе «Оптимум».

При этом в Польше в этом году инфляцию ожидают в 2,5%. А белорусские чиновники надеются уложиться в шесть.

Государственное регулирование цен сильно подорвало финансы белорусских предприятий. За два месяца этого года прибыль белорусских компаний упала на 33%.

«Сколько продлится это регулирование, сказать сложно. Мера была введена, чтобы не допустить негативного влияния на рынок», — сказал Богданов.

Так что отказываться от государственного регулирования в обозримой перспективе никто не собирается. Ровно наоборот: белорусские чиновники и дальше собираются гордиться своими достижениями.